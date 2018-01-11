Nokia, akıllı telefon sektöründe önceden gördüğü rağbeti görmüyor. Ancak şirket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de HMD Global'ın merakla beklenen telefonu Nokia 1 Android Go ilk kez görüntülendi. Cihazın özellikleri noktasında çıkan söylentilere göre 720p IPS ekran, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı sunacağı anlaşılıyor.

Nokia 1 Android Go işletim sistemine sahip olacak ve metal çerçeveli, polikarbon bir gövde tasarımında olacağı biliniyor. Android Go işletim sisteminin çıkış sebebi ise 512 ve 1 GB RAM hizmeti sunan cihazlara yardımcı olmak.