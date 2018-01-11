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Nokia 1 Android Go ilk kez görüntülendi!

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:

Nokia'nın HMD serisinde bulunacak telefonu Nokia 1 Android Go, ilk kez görüntülendi. Cihazın yaklaşık olarak 95 dolar ve 80 euro'luk fiyat aralıklığında olacağı söyleniyor.

Nokia, akıllı telefon sektöründe önceden gördüğü rağbeti görmüyor. Ancak şirket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de HMD Global'ın merakla beklenen telefonu Nokia 1 Android Go ilk kez görüntülendi. Cihazın özellikleri noktasında çıkan söylentilere göre 720p IPS ekran, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı sunacağı anlaşılıyor.

Nokia 1 Android Go ilk kez görüntülendi

Nokia 1 Android Go işletim sistemine sahip olacak ve metal çerçeveli, polikarbon bir gövde tasarımında olacağı biliniyor. Android Go işletim sisteminin çıkış sebebi ise 512 ve 1 GB RAM hizmeti sunan cihazlara yardımcı olmak. 

Etiketler: Görüntü
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