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    Noel öncesi 19 kişiyi ezdi

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 00:23 | Son Güncelleme:

    AVUSTRALYA’nın Melbourne kentinde dün aracını Noel öncesi alışverişe çıkan yayaların üzerine süren saldırgan, 19 kişinin yaralanmasına yol açtı.

    Saldırıyla ilgili ruhsal sağlık problemleri olduğu belirtilen Afgan asıllı sürücü yakalanırken, polis şimdilik olayda terör bağlantısı görmediğini belirtti. Olay yerine yakın dükkânı bulunan Jim Stoupas isimli bir esnaf, Reuters’a yaptığı açıklamada saldırganın saatte 100 km hızla aracını kalabalığın üzerine sürerek onları devirmeye başladı. Stoupas, “Sadece ‘bang bang bang’ sesleri ve çığlık sesleri geliyordu” dedi. Polis, olayla ilgili gözaltına alınan 32 yaşındaki sürücünün geçmişte uyuşturucu, şiddet uygulama ve ruhsal sağlık problemleri yaşadığına dair veriler olduğunu açıkladı.

    NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

    Victoria polis şefi Russell Barrett “Gördüklerimize dayanarak kasıtlı bir eylem olduğuna inanıyoruz... Nedenleri bilinmiyor” dedi. Komiser Shane Patton ise “Halihazırda olayı terörizmle ilişkilendiren bir kanıt ya da istihbarat yok” dedi. Polis, eylemi videoya alan ve çantasında bıçak bulunan 24 yaşındaki bir kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki kişiye yönelik şimdilik herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Ocak ayında da dünkü olay yerine çok yakın bir yerde yayaların üzerine araç sürülmüş dört kişi ölmüş, 20’den fazla kişi yaralanmıştı.

    Etiketler: Melbourne , araçlı saldırı , gazetehaberleri
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