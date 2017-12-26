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    Noel hediyesi bekleyen aileye, kötü haberi polis verdi

    BERLİN
    26.12.2017 - 14:52 | Son Güncelleme:

    Almanya’da Noel tatilinde meydana gelen trafik kazaları ve yangında, 6 kişi hayatını kaybetti.

    ALMANYA’da Noel tatilinde meydana gelen kaza ve yangınlar ölüm getirdi. Aldığı hediyelerle akrabalarını ziyarete giden bir kişi, Berlin’de A10 otobanına çıkarken kaza yaptı. Noel akşamı misafirlerini bekleyen aile ise polisin verdiği kara haberle sarsıldı. 60 yaşındaki adam, aldığı hediyeleri veremeden olay yerinde hayatını kaybetti. Halle yakınlarında ise 57 yaşındaki bir sürücü kazada ağır yaralandı. Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Köln yakınlarında A4 otobanında yoldan çıkan bir otomobilde ise 6 yaşındaki bir çocuğu hayatını kaybederken, Mecklenburg’da 34 yaşındaki bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarptı ve olay yerinde can verdi.

    Steinfurt yakınlarında ise bir aile trafik kazası geçirdi. Yoldan çıkan araç ağaca çarptı. 28 yaşındaki iki çocuk babası olay yerinde ölürken, 24 yaşındaki nişanlısı ve 5 ve 6 yaşındaki çocukları ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    Erfurt’taki yaşlılar yurdunda çıkan yangında da 61 yaşındaki bir kadın can verdi. Lichte’de 3 yaşındaki bir kız çocuğu dereye düştü. 20 dakika buz gibi suda kalan kız çocuğu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

     

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    Etiketler: Yangın
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