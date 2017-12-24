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    Noel hasılatını kapıp kaçtılar

    İHA
    24.12.2017 - 12:21 | Son Güncelleme:

    Stockholm’ün kuzey bölgesinde Akersberga’daki süper market zinciri ‘İca’, gece saat 21.15’de soyuldu. Soygunu yaptıktan sonra geldikleri arabayla kaçan soyguncuların arabaları yanmış olarak bulundu.

    GÖRGÜ tanıklarının verdiği bilgiye göre soyguncular 5 kişiydi ve ellerinde silah yüzlerinde maske vardı. Avrupa’nın her yerinde olduğu gibi İsveç’te de Noel dolayısıyla marketler her zamankinden daha fatla satış yapıyor. Bunu bilen soyguncuların da özellikle Noel gecesini seçtikleri belirtiliyor.
    Bölge polis basın sözcüsü Carina Skagerling, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Saat 21 sıralarında çalan alarmdan süper markette soygun olduğunu öğrendik. Polis süpermarkete vardığında soyguncular kaçmıştı. Görgü şahitleriyle görüştük. Müşterilerden ve personelden yaralanan olmaması sevindiriciydi.”

    Etiketler: Stockholm
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