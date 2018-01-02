Noel Baba bebek getirdi!

Yapımcı Cash Warren ile evli olan Jessica Alba, üçüncü kez anne oldu. Hem de yılbaşı gecesinde...

İki kız çocuk annesi olan Alba; 31 Aralık 2017 gecesi bir de erkek bebek dünyaya getirdi. Alba, bebeğinin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşarak, yeni yılın en güzel hediyesine kavuştuğunu belirtti.

Cash Warren ve Jessica Alba'nın Honor ve Haven adında iki kızı bulunuyor.