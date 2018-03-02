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Nöbetçi Kütüphane

02.03.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlattığı “Fark Yaratanlar” programının dokuzuncu sezonunun 10’uncu Fark Yaratan’ı, okur katılımına açık yeni bir kütüphane modeli sunan Nöbetçi Kütüphane oldu.

Hayatımızdan giderek çıkmakta olan kütüphaneleri yeniden canlandırmak ve alternatif bir sosyal yaşam alanı yaratmak için, Adana’da yeni nesil bir kütüphane kuruldu. Adı Nöbetçi Kütüphane.

Nöbetçi Kütüphane, sadece gündüzleri değil geceleri de okurlarına hizmet veriyor. İki şubesi bulunan Kütüphane’yi 2015 yılından itibaren, her yıl ortalama 65.000 okur ziyaret ediyor.

Geleneksel kütüphanelerin aksine Nöbetçi Kütüphane’de, okurlar arası etkileşimi desteklemek için ses yapmak da serbest. Okurların çoğu, zaman içinde Kütüphane’nin gönüllüsü oluyor ve toplumsal fayda sağlayacak projelerini burada gerçekleştirebiliyor. Kütüphane okurların önerileriyle şekillenen, eğitimlerden konserlere, şiir okumalarından söyleşilere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Nöbetçi Kütüphane, Cemil Sobacı’nın yenilikçi ve okur katılımına açık bir kütüphane fikriyle ortaya çıktı. Etkileşime, yeni fikirlere ve dayanışmaya açık, alternatif bir buluşma mekanı sağladı. Hem kütüphanecilik dünyasında hem de binlerce okurun hayatında kocaman bir fark yarattı.

 

 

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