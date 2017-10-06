Nobel’den ‘nükleer’ mesaj

300’den fazla adayın bulunduğu bu yılki Nobel Barış Ödülü, nükleer silahların yasaklanması için mücadele eden çatı örgütü ICAN’a gitti. Ödül, Kuzey Kore’nin dünyayı nükleer silahlarla tehdit ettiği, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekileceğinin konuşulduğu bir döneme denk geldi.

‘ÖNCÜ ROL OYNUYOR’

Norveç Nobel Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Nükleer silahların kullanılma riskinin, öncekine oranla çok daha yüksek olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Uluslararası toplum, daha önce bağlayıcı uluslararası anlaşmalarla kara mayınlarının, misket bombalarının, biyolojik ve kimyasal silahların yasaklanmasını kabul etti. Çok daha yok edici olan nükleer silahlar ise henüz benzeri uluslararası hukuki bir yasağın konusu olmadı. ICAN, çalışmalarıyla bu hukuki boşluğun doldurulmasına yardımcı oldu” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ICAN’ın, tüm uluslara, nükleer silahların yasaklanması ve yok edilmesi için çaba gösteren ilgili taraflarla işbirliği yapmaları konusunda öncü rol oynadığına dikkat çekildi. ICAN örgütü 1.1 milyon dolarlık ödülün de sahibi olacak. Ödül Aralık ayındaki törenle verilecek.

‘YASAKLAMA ZAMANI’

ICAN, temmuz ayında BM’de kabul edilen Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması için yıllardır kampanya yürütüyor, hali hazırda 50 ülke tarafından daha onaylanması gerekiyor. ICAN yaptığı açıklamada ödülü ‘büyük onur’ olarak niteledi ve küresel tansiyonun ve retoriğin arttığı bu dönemin nükleer silahların yasaklanması için doğru bir zaman olduğunu kaydetti.

BEATRICE’İN HAYALİNE BARIŞ ÖDÜLÜ

İSVEÇLİ Beatrice Fihn’in hayali büyüktü. Dünyayı nükleer silahlardan arındırmak. Bu hayalini gerçekleştirmek için yola çıkıp birkaç aktivistle birlikte Cenevre’de 2007 yılında küçük bir büro açtığında henüz 24 yaşındaydı. Şimdi yöneticisi olduğu ICAN, 100’den fazla ülkede 200’ün üzerinde örgütle çalışıyor. Amaçları ayrım gözetmeksizin tüm ülkelerde nükleer silahı yasaklayacak bir anlaşmanın imzalanması. ICAN, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nın BM’nin gündemine alınmasında da etkili oldu. Beatrice Fihn’in 3 Ekim’de nükleer savaş istiyor diye ABD Başkanı Trump’ı eleştirdiği, 4 Ekim’de ise “Donald Trump, moron” diye mesaj attığı ortaya çıktı.