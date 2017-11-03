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    ‘Nobel Portrecisi’ Lütfi Özkök öldü

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 09:22 | Son Güncelleme:

    Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Lütfi Özkök, İsveç’in başkenti Stockholm’de 94 yaşında hayatını kaybetti.

    FOTOĞRAF sanatçılığının yanı sıra şiir ve çeviri türünde de eserler veren Lütfi Özkök, ‘Nobel Portrecisi’ olarak da anılırdı. 1951 ila 2001 yılları arasında Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış yazarlardan 32 tanesinin portresini çeken Özkök’ün arşivinde 37’si Nobel kazanmış 1500 dolayında yazar portresi bulunuyordu.

    1950’DE İSVEÇ’E YERLEŞMİŞTİ
    1949 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde öğrenciyken sınıf arkadaşı İsveçli Anne-Marie ile evlenerek 1950’de İsveç’e yerleşen sanatçı, o zamandan beri Stockholm’de hayatını sürdürüyordu.

    BAKANLAR KURULU ÖDÜLLENDİRMİŞTİ
    Lütfi Özkök, 2002 yılında İsveç Bakanlar Kurulu kararı ile ülkenin kültürüne katkılarından dolayı İllis Quorum Meruere Labores (Çalışmalarıyla Hak Edenler) Ödülü’nü almıştı.

    Etiketler: fotoğraf sanatçısı
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