Nobel ödüllü Malala Oxford'da okuyacak

Nobel Barış Ödülü’nü almaya hak kazanan en genç insan olma unvanını elinde bulunduran ve eğitim konusunda Birleşmiş Milletler barış elçisi seçilen Malala, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Felsefe, Politika ve Ekonomi eğitimi göreceği Oxford Üniversitesi’ne kabul edildiğini duyurdu. Oxford Üniversitesi’nde okuyacağı için çok heyecanlı olduğunu açıklayan Malala, diğer öğrencilere de iyi dileklerde bulundu.

“Benim amacım, kadın ya da erkek, her çocuğun okula gitme fırsatını bulmasını sağlamak. Bu temel bir insan hakkı ve dünya üzerindeki son çocuğun da okula gittiğini görene kadar bu amaç uğrunda çalışacağım” diyen Malala, Oxford Üniversitesi’ne başvuru sürecinde girdiği mülakatın hayatında yaptığı en zor şey olduğunu belirtmişti.

Malala Yusufzay, 2012 yılının ekim ayında sadece 15 yaşındayken kızların eğitim hayatının geliştirilmesi için yaptığı kampanya nedeniyle Taliban tarafından başından vurulmuştu. İngiltere’ye taşınan ve tedavi gören Malala, 2014 yılında Nobel Barış Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.