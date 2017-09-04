Nobel ödüllü Aung Arakan’da tecavüze uğradığını söyleyen Müslümanları yalancılıkla suçluyor

Aung San Suu Kyi, Myanmar’da cuntaya karşı verdiği mücadele boyunca 15 yıl hapis yatmış, Nobel’in yanı sıra Avrupa’nın meşhur Sakharov Ödülü’nü ve ABD Başkanı’nın verdiği Özgürlük Madalyasını kazanmış, uluslararası insan hakları örgütlerince övülmüştü.

Ancak Myanmar’ın Arakan bölgesindeki Rohingya Müslümanlarına karşı şiddet olaylarının arttığı bu günlerde Aung, artık Myanmar’ın fiilen hükümet başkanı olarak pasif kalmakla ve hatta ikiyüzlülükle suçlanıyor.

Birleşmiş Milletler’in şubatta yayınladığı raporda evlerini terk etmek zorunda kalan 101 Rohingya kadını Myanmar ordusunun tecavüz ve cinsel tacizine uğradıklarını söylemişti.

MÜLTECİ KADINLARI SUÇLADI

Nobel Barış Ödülü sahibi 13 ismin imzaladığı, Myanmar’da süren olayları “insanlığa karşı suç ve etnik temizlik” diye niteleyen ve “potansiyel soykırım” uyarısı yapan açık mektuba imza atmayan Aung ise bu kadınları suçladı.

Aung’un makamından yapılan açıklamada kadınlar yalan söylemekle suçlandı, “sahte tecavüz” dedi, ABD Başkanı Donald Trump’ın sık sık kullandığı “yalan haber” ifadesi kullanıldı. Aung’a bağlı Dışişleri Bakanlığı da “uydurma hikayeler, abartılıyor” diye bir açıklama yaptı.

Bugün de binlerce Arakanlı Bangladeş sınırına doğru kaçarken bölge ülkelerinden Endonezya ve Avustralya’daki protestolarda Aung fotoğrafları yakıldı. “Leydi” lakaplı Aung için “İnsanlık dışı leydi” yazılı dövizler taşındı.

New York Times’da bugün yayınlanan analizde Aung’a verilen Nobel ödülünün geri alınıp alınamayacağı tartışıldı.

Nobel Barış Ödülü kazanan en genç insan olan Pakistanlı Müslüman Malala Yusufzay da “Myanmar’daki Müslümanlara yönelik bu trajik ve utanç verici muameleyi yıllardır tekrar tekrar kınadım. Aynı şeyi benim gibi Nobel ödülü sahibi olan Aung San Suu Kyi’nin de yapmasını bekliyorum. Rohingya Müslümanları bunu bekliyor” dedi.

2013’ten beri “Etnik temizlik yok” diyen Aung, ölen Müslümanların Myanmar ordusuna savaş ilan eden ayrılıkçı Müslüman militanlar olduğunu iddia ediyor.

KADİROV’DAN ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ

Bu arada Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de yapılan Myanmar’ı protesto gösterisine yetkililere göre 1 milyon, bağımsız gözlemcilere göre 600 bin kişi katıldı.

Çeçen lider Ramzan Kadirov’un, “Eğer Rusya Myanmar yönetimini destekler tutum takınırsa bu durumda ben Rusya ile beraber olmam” demesi dikkat çekti.

Kadirov, gösteride, en yakın müttefiklerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektubu okudu, “Sayın Vladimir Vladimiroviç Putin! Kafkaslar bölgesi Müslümanları olarak size Rusya ulusunun önder ve lideri olarak hitap ederek, Myanmar’daki Müslüman katliamını durdurmanızı talep ediyoruz. Sizden dünyadaki ağırlık ve otoritenizi kullanarak bu vahşete dur demenizi istiyoruz” dedi.

Instagram hesabında yayınlanan çekimde Türkiye’den de söz eden Kadirov, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Myanmar yönetimini Arakan Müslümanları katliamı nedeniyle kınama konuşması yaptığını biliyorum. Türkiye’nin Myanmar’a komşu ülkelerden kaçan Müslümanlara kucak açması çağrısında da bulundu. Türkiye elinden geleni yaptı, ancak duruma etki edemediği ortada. Biz Çeçenistan olarak nasıl yardım edebileceğimizi yerinde belirlemek için Türkiye üzerinden heyetler gönderdik. Elimizden gelen yardımı biz de vermeye hazırız” ifadelerini kullandı. (Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA)