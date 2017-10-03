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    Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi açıklandı

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 12:59 | Son Güncelleme:

    Nobel Fizik Ödülü, yerçekimi dalgaları üzerine araştırma yapan Rainer Weiss, Barry Barish ve Kip Thorne isimli bilim adamlarına verildi.

    Nobel Fizik Ödülü'nün bu yılki kazananları yapılan resmi duyuru ile belli oldu. Ödülün bu yılki sahipleri Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne oldu.

    Yapılan açıklamada bu üç ismin yerçekimi dalgaları üzerine yaptıkları araştırmalardan dolayı ödüle layık görüldüğü bilgisine yer verildi.
    2016 Nobel Fizik Ödülü'nü İngiliz David Thouless, Duncan Haldane ve Michael Kosterlitz kazanmıştı. Nobel Komitesi, topolojik evre değişimlerin ve maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfine" yaptıkları katkılar nedeniyle Thouless, Haldane ve Kosterlitz'in Fizik ödüle layık görüldüklerini açıklamıştı.

    Etiketler: nobel , fizik , son dakika , haber
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