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    Nobel Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi Kazuo Ishiguro

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 16:01 | Son Güncelleme:

    İsveç Akademisi tarafından verilen ve yazın dünyasının en büyük ödülü kabul edilen Nobel Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro oldu. Sinemaya da uyarlanan ‘Günden Kalanlar’ ve ‘Beni Asla Bırakma’ gibi romanlarıyla tanınan Ishiguro’nun birçok kitabı Türkçede de yayımlandı.

    Günümüz İngiliz edebiyatının en önemli isimleri arasında sayan Kazuo Ishiguro, 1954 yılında Japonya’nın Nagazaki kentinde doğdu. Babasının Ulusal Oşinografi Enstitüsü’nde çalışmaya başlaması üzerine beş yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç eden Ishiguro, University of Kent’te İngilizce ve felsefe eğitimi aldı. 1978 yılında mezun olduktan sonra Londra’da sosyal hizmetler görevlisi olarak çalışmaya başladı. East Anglia Üniversitesi’nde Malcolm Bradbury’den yaratıcı yazarlık eğitimi aldı ve yazarlık kariyerinin ilk dönemlerindeki akıl hocası Angela Carter’la tanıştı.
    1982’de yayımlanan ilk romanı ‘Uzak Tepeler’le Winifred Holtby Memorial Ödülü’nü kazanan ve 1983’te Granta dergisi tarafından en iyi genç İngiliz yazarları arasında gösterilen Ishiguro, 1986’da yayımlanan ikinci romanı ‘Değişen Dünyada Bir Sanatçı’yla Whitbread Yılın Kitabı Ödülü’nü aldı ve Booker Ödülü’ne aday gösterildi. Romanlarında genellikle melankolik hikayeler anlatan Ishiguro’nun tüm dünyada tanınmasını sağlayan ‘Günden Kalanlar’ ise 1989’da yayımlandı. İngiltere’nin en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker’a değer görülen ‘Günden Kalanlar’, 1993’te James Ivory tarafından sinemaya uyarlandı; başrolünde Anthony Hopkins ve Emma Thompson’ın yer aldığı film sekiz dalda Oscar’a aday gösterildi. 2005’te yayımlanan ‘Beni Asla Bırakma’ ise aynı yıl Time tarafından İngilizce yazılmış en iyi 100 roman arasında gösterildi ve 2010 yılında yönetmen Mark Romanek tarafından Keira Khnightley’in başrolüyle sinemaya uyarlandı.
    ‘Avunamayanlar’, ‘Öksüzlüğümüz’ gibi romanların yanı sıra 005’te ‘The Saddest Music in the World’ adlı filmin senaryosuna da imza atan, ilk öykü kitabı ‘Noktürnler - Müziğe ve Günbatımına Dair Öyküler’i ise 2009’da yayımlayan Ishiguro’nun kitapları 30’dan fazla dile çevrildi. Son romanı ‘Gömülü Dev’i 2015’te yayımlayan Kazuo Ishiguro, karısı ve kızıyla birlikte Londra’da yaşıyor.
    Ishiguro, son kitabı ‘Gömülü Dev’ haricinde romanlarını birinci tekil şahısla yazıyor ve eserlerinde sıklıkla kahramanlarının başarısızlıklarına yer veriyor. Etkilendiği yazarlar arasında Fyodor Dostoyevski ve Marcel Proust’u sayan Ishiguro’nun kitapları net bir çözümlemeyle bitmiyor. Yazarın karakterlerinin yüzleştiği meseleler geçmişte kalıyor ve genellikle de çözüme ulaşmıyor.

    KAZUO ISHIGURO’NUN TÜRKÇEDEKİ KİTAPLARI
    Beni Asla Bırakma
    Değişen Dünyada Bir Sanatçı
    Gömülü Dev
    Günden Kalanlar
    Noktürnler - Müziğe ve Günbatımına Dair Öyküler
    Öksüzlüğümüz
    Uzak Tepeler
    Not: Ishiguro’nun kitapları Türkiye’de Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkıyor.

     

    Etiketler: Kitapsanat , Nobel Edebiyat Ödülü 2017 , Kazuo Ishiguro
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