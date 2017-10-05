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    Nobel Edebiyat Ödülü’nü Kazuo Ishiguro kazandı - Kazuo Ishiguro kimdir?

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 15:10 | Son Güncelleme:

    2017 Nobel Edebiyat Ödülü Kazuo Ishiguro’nun oldu. Kazuo Ishiguro’nun 2005'te yazdığı Never Let Me Go (Beni Asla Bırakma) Time dergisi tarafından, İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesine alınmıştı. Peki Kazuo Ishiguro kimdir? Kaç yaşında? İşte Kazuo Ishiguro’nun hayatı hakkında merak edilenler!

    Japon asıllı İngiliz romancı Kazuo Ishiguro, 8 Kasım 1954’te doğdu. Nagazaki kentinde doğan İşiguro 1960 yılında ailesiyle birlikte İngiltere'ye göçtü. University of Kent'i bitirdikten sonra (1978) University of East Anglia'da yaratıcı yazarlık yüksek lisansı yaptı. 1982 yılında İngiliz yurttaşlığına geçti.

    2005 yılında yazdığı Beni Asla Bırakma (Never Let Me Go) romanı 2010 yılında yönetmen Mark Romanek tarafından aynı adla sinemaya aktarılmıştır.

    A Pale View of Hills (1982) (Türkçesi: Uzak Tepeler, Can Yayınları, 1992)
    An Artist of the Floating World (1986) (Türkçesi: Değişen Dünyada Bir Sanatçı, Turkuvaz Yayınları, 2008)
    The Remains of the Day (1989) (Türkçesi: Günden Kalanlar, Can Yayınları, 1993 - Günden Kalanlar, Turkuvaz Yayınları, 2009)
    The Unconsoled (1995) (Türkçesi: Avunamayanlar, Yapı Kredi Yayınları, 2009)
    When We Were Orphans (2000) (Türkçesi: Çocukluğumu Ararken, Epsilon Yayınları, 2002)
    Never Let Me Go (2005) (Türkçesi: Beni Asla Bırakma, Yapı Kredi Yayınları, 2007)
    The Buried Giant (2015) (Türkçesi: Gömülü Dev, Yapı Kredi Yayınları, 2015)

    Senaryoları

    A Profile of Arthur J. Mason (Channel 4 için çekilen televizyon dizisi) (1984)
    The Gourmet (BBC için çekilen televizyon dizisi)[3] (1987)
    The Saddest Music in the World (Öyküsü) (2003)
    The White Countess (Senaryosu) (2005)

    Öykü

    Introduction 7: Stories by New Writers (Faber and Faber, 1981): Bu kitapta A Strange and Sometimes Sadness, Waiting for J ve Getting Poisoned isimli öyküleri yayınlandı.
    A Family Supper (''Esquire'', 1990)
    A Village After Dark (The New Yorker, 2001)
    Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall (2009) (Türkçesi: Noktürnler : Müziğe ve Geceye Dair Öyküler, Turkuvaz Yayınları, 2011)

    Etiketler: Kazuo Ishiguro , Kazuo Ishiguro kimdir , nobel edebiyat ödülü
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