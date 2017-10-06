Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Uluslararası Nükleer Silahları Yok Etme Kampanyası (ICAN) oldu.

Küresel bir sivil toplum girişimi olan kampanya Nükleer Silahsızlanma Anlaşmasının tam ve doğru bir şekilde uygulanması için çalışıyor.

Nobel Ödül Komitesinden yapılan açıklamada kampanyanın barış ödülüne nükleer silah kullanımının feci insancıl sonuçlarına dikkat çekmek için yaptığı işler ve bu silahların yasaklanmasını temel alan anlaşmanın başarıya ulaşması için sarf ettiği çabalardan ötürü layık görüldüğü söylendi.

Uluslararası Nükleer Silahların Kaldırılmasına Yönelik Uluslararası Kampanyanın Asya Pasifik Direktörü Tim Wright "Nükleer silahları yasadışı hale getirmek için gösterdiğimiz çabaların Nobel Barış Ödülüne layık görülmesinden büyük onur duyuyoruz" dedi.

2017 Nobel Barış Ödülüne 215'i birey ve 103'ü kurum olmak üzere toplam 318 aday vardı.

Nobel Barış Ödülü Alfred Nobel’in vasiyeti uyarınca, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarf eden kişi, kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

ICAN NEDİR?



ICA​N çalışmalarına ilk olarak 2007 yılında başladı. ICAN’ in ortaya çıkışını sağlayan temel gelişme, NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması)’nın 2005 yılında gerçekleşen Gözden Geçirme Konferansı’nın nükleersiz bir dünya hedefine ulaşma yönünde adım atma konusunda başarısız olması oldu.



ICAN, kurulduğu günden beri, nükleer silahların tamamen yasaklanmasını sağlayan bir anlaşmanın imzalanmasını sağlayacak hareketin inşası için çalışıyor.



ICAN'ın kuruluş amacını şöyle tanımlıyor:



"Bugüne kadar nükleer silahların sayısının azaltılması ya da sınırlandırılması için iki taraflı ya da çok taraflı sayısız anlaşma imzalandı. Ancak bunların hiçbirisi nükleersiz bir dünyanın oluşmasını sağlayamadı. Biz, nükleersiz bir dünyaya giden yolun, sınırlandırma ya da sayı azaltmaktan değil, nükleer silahların hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün ülkeler için yasaklanmasından geçtiğine inanıyoruz. Ancak, böylesi bir antlaşmanın imzalanması sivil toplumun, nükleer karşıtlarının katkısı olmaksızın başarılamaz."



Bugüne kadar tüm dünyada 60’dan fazla ülkede 200’ün üzerinde organizasyon ICAN’ i desteklediğini açıkladı.

BU SENE ÖDÜL KAZANAN DİĞER İSİMLER

2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro aldı.

2017 Nobel Tıp Ödülü, 2 Ekim’de ABD’li bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young’a verildi. 2017 Nobel Fizik Ödülü, yerçekimi dalgaları üzerindeki çalışmalarıyla Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne’un oldu.

2017 Nobel Kimya Ödülü ise, geliştirdikleri 'çözeltideki biyomoleküllerin yüksek çözünürlüklü yapı tayini için kriyo-elektron mikroskobu' ile Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson'a takdim edildi.

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