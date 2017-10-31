Nobel Barış Ödüllü Karaman, 'enerji' için Türkiye'ye geliyor

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Dünya Enerji Kongresi’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Türkiye’nin enerji mottusunu "barış için paylaş’’ (share for peace) olarak açıklamasının ardından, Tevekkül Karman EIF’te enerjinin üretimi, tüketimi ve paylaşımı konusunda ülkelerin ve insanların yaşadığı problemlere farklı bir pencereden bakacak.

Ülkelerin ayakta kalabilmek ve enerji piyasasında daha etkin rol oynayabilmek için başka ülkelerin hayatlarını hiçe saymasını adaletsiz ve insanlık dışı bulan Tevekkül Karman’ın EIF programına dahil olması uluslararası kamuoyu ve enerji sektörü tarafından da büyük ilgi görüyor.

EIF Onur Konuğu Tevekkül Karman’ın yanı sıra TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, TBMM Enerji ve Çevre Bakanlığı Enerji Komisyonu Başkanları da katılım gösterecek isimler arasında.

Bu yıl 10.kez düzenlenecek olan EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı Uluslararası arenadan pek çok önemli ismi bir araya getirecek.

Her yıl dünyada ve Türkiye’de enerjinin geleceği, yenilenebilir enerji türlerinin önemi ve kullanımı, petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının durumu başta olmak üzere önemli birçok konu hakkında konuşmaların yapıldığı ve bilgi verildiği fuar bu yıl 8-10 Kasım’da ATO Congresium’da gerçekleşecek