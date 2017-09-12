No: 309 yeni sezon ne zaman başlayacak?

FOX’un sevilen dizisi “No: 309” yeni sezona büyük bir sürprizle başlayacak.



Demet Özdemir, Furkan Palalı ve Sumru Yavrucuk’un başrollerini paylaştığı başarılı dizinin kadrosuna usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Özyağcılar dahil oldu!



Sevilen dizi No: 309 dizisinin 60. yeni sezon bölümü 20 Eylül Çarşamba akşamı diziseverlerle buluşacak.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Lale Onur’a hamile olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünür, sonunda doğum gününde açıklamaya karar verir. Onur da Lale için bir parti organize etmektedir. Bu arada Betül şantaj yaparak halayı kendi tarafına çekmeye çalışır, çünkü en büyük kozu olan Özge’yi kullanırken halanın da desteği önemlidir. Hülya ise abisine olan biten her şeyi aktarmaya devam eder ve artık ortaya çıkması gerektiğini söyler. Lale yeni yaşında hayatındaki en büyük karşılaşmayı yaşayacağından habersizken, Onur ise bir kızı olduğu gerçeğiyle sarsılır.