No:309 dizisiyle ilgili flaş karar: Final yapıyor

FOX'un reyting rekortmeni "No 309" dizisi final yapıyor. Başrollerini Demet Özdemirve Furkan Palalı'nın paylaştığı dizinin kadrosuna yeni sezonda usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Sumru Yavrucuk'un partneri olarak projeye dahil olmuştu. Bu sezon reytingleri düşen dizinin 13 bölüm garantisi olduğu biliniyordu. Ancak kanal 62. bölümü seyirciyle buluşan projenin 65. bölümde bitirilmesine karar verdi.



SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?



Yıldırım’ın rahatsızlanması üzerine herkes paniğe girer özellikle Lale kendini suçlu hisseder. Kızlar ve Songül Yıldırım ile ilgilenir. Yıldırım da bu hastalık sayesinde kızları ile yakınlaşmaya başlar. Bu arada evi terk eden Filiz ve Erol, Onur ve Lale’nin evine yerleşir. Duru ile ilgili gerçeği bir türlü Lale’ye söyleyemeyen Onur, Özge ile birlikte olduğu bir anda Lale’yi karşısında bulur.