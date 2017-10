No: 309 65. bölüm fragmanında Lale hayatının şokunu yaşıyor

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatan dizi No: 309 yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi No: 309 yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, No: 309 yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Duru ile ilgili gerçeği öğrenen Lale hayatının şokunu yaşar. Ne yapacağını bilemez halde annesinin evine döner. Songül kızına destek olur. Bu sırada Onur perişan halde kendini affettirmenin yollarını aramaktadır. Onur'a en büyük destek Kurtuluş ve Yıldırım’dan gelir. Acaba Onur sonunda başarılı olabilecek midir?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Duru kolyesini hastanede unutur. Bunu fark eden Lale geri vermek üzere kolyeyi alır ve unutmamak için boynuna takar. Onur kolyenin Lale’de olduğunu görünce şok olur ve kolyeyi ondan almanın yollarını aramaya başlar. Bu arada Yıldırım Onur’un bir kızı olduğunu öğrenir. Onur’la konu hakkında konuşur ve bu gerçeği Songül’e söylemeye karar verir. Lale bu sefer gerçeği öğrenebilecek midir?