No: 309 62. bölüm fragmanında herkes paniğe giriyor

Ekranların sevilen dizisi No: 309 yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Eğlenceli ve izleyenleri ekran başına kilitleyen dizi No: 309 yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç olaylar hakim olacak. İşte, No: 309 yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Yıldırım’ın rahatsızlanması üzerine herkes paniğe girer özellikle Lale kendini suçlu hisseder. Kızlar ve Songül Yıldırım ile ilgilenir. Yıldırım da bu hastalık sayesinde kızları ile yakınlaşmaya başlar. Bu arada evi terk eden Filiz ve Erol, Onur ve Lale’nin evine yerleşir. Duru ile ilgili gerçeği bir türlü Lale’ye söyleyemeyen Onur, Özge ile birlikte olduğu bir anda Lale’yi karşısında bulur.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yıldırım’ın karşı eve taşınması, başta Songül olmak üzere herkesi şoka sokar. Bu durumu kabullenemeyen Songül, Yıldırım’ı göndermek için plan program yapmaya başlar. Ama Yıldırım’ın pes etmeye niyeti yoktur. Bu arada Onur’un kendisinden bir şeyler sakladığını anlayan Lale bir araştırma içine girer. Acaba gerçeği öğrenebilecek midir?