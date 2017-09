No:309 61. yeni bölümünde Lale kabulleniyor mu? Son bölümde neler oldu?

No: 309 61. yeni bölüm fragmanında ilginç olaylar izleyicilerle buluşuyor. Başkasından olma kızını Lale'den saklayan Onur, günlerini diken üstünde geçirmektedir. No: 309 61. yeni bölüm fragmanında Yıldırım'ın aile içerisine girme planları devam ederken, ailesinden gördüğü tavır pek hoş olmayacaktır. İşte, tüm bunların yaşanacağı No: 309 61. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

ERDAL ÖZYAĞCILAR DİZİYE DAHİL OLDU

Geçtiğimiz sezon finalinde baba kararkteriyle diziye dahil olan ancak yüzü belli olmadığı için açıklanmayan isim Erdal Özyağcılar oldu.

Erdal Özyağcılar kimdir, Erdal Özyağcılar, 1948 yılında Bursa İznik‘de doğmuştur. Şehir Tiyatrosu’ndaki görevinden emekli olarak ayrıldı.

1966 yılında “Ölüm Tarlası” adlı filmle sinemaya başladı. Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Yılanların Öcü gibi çok beğenilen filmlerde oynadı.

Son yıllarda daha çok TV çalışmalarına ağırlık veren Erdal Özyağcılar, Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli, Yabancı Damat ve Karadağlar gibi dizilerde başrollerde oynadı. Yabancı Damat’taki Gaziantepli baklavacı Kahraman’ın ardından Elveda Rumeli dizisinde, Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç, Filiz Ahmet, Şebnem Sönmez gibi oyuncularla çalıştı.

2010 yılında Rus yazar Dostoyevski‘nin “Karamazov Kardeşler” adlı romanından uyarlanan “Karadağlar” dizisinde eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep ile birlikte yer aldı. Ayrıca dizide, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rıfat Şungar, Hatice Şendil ve Aliona Bozbey de rol aldı.

Erdal Özyağcılar, konservatuar öğrencisiyken tanıştığı tiyatro ve sinema sanatçısı Güzin Özyağcılar ile 1972 yılında evlendi. Emrah (d.1972) adında bir oğlu ve Zeynep Özyağcılar (d.1985) adında kızı var.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldırım’ın gelişi herkes için büyük bir sürpriz olur. Yıllar sonra babalarını karşılarında gören Lale, Nilüfer ve Nergis nasıl tepki vereceklerini dahi bilemezler. Songül ise Yıldırım’a öfke doludur. Songül’ün hışmına uğrayan Yıldırım için geçen yılları telafi etmek çok zor olacaktır. Onur ise hayatının şokuyla sarsılır. Özge kızıyla geri dönmüş ve Onur’a her şeyi anlatmıştır. Onur, bir kızı olduğunu Lale’ye anlatmanın yolunu bulmaya çalışır. Duru’nun ortaya çıkışı Onur ve Lale’nin ilişkilerine nasıl etki edecektir?