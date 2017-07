No: 309 59. bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı mı?

No: 309 yayınlanan 58. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen eğlenceli dizisi No: 309 yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Onur ve Lale ikinci çocuk fikrine sıcak bakmaya başlar fakat Emir’in onları rahat bırakmaya pek niyeti yoktur. İşte, No: 309 yeni bölüm fragmanı.

Dizinin yeni bölümü henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanmaz bu sayfadan takip edebilirsiniz

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bu arada Hülya'nın bir işler çevirdiğini düşünen Songül'ün artık sabrı taşar ve Hülya ile tartışır. Bu olay, Onur ve Lale'yi ayırmak için sürekli planlar yapan Betül'ün ekmeğine yağ sürer.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Şirkette yeni bir asistan çalışmaya başlar. Asistanın rahat tavırları Filiz'in gözünden kaçmaz ve Lale'yi uyarır. Lale Onur'a güvense de halasının gazıyla soluğu şirkette alır. Asistanın tavırlarından rahatsız olan Lale şirkette çalışmaya başlar.