'Nitelikli okul' nedir? Bakan açıkladı

2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni liselere giriş sistemini açıklarken yaptığı “nitelikli okullar” tanımlamasına gelen tepkilere cevap verdi. Bakan Yılmaz, “Nitelikli okullar, sınavla öğrenci alan okullar. Niteliği sınavla öğrenci almak. Birisine çok iyisin dediğinde geri kalan kötü, birisine yakışıklı dediğinde diğeri çirkin anlamına gelmez” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve üniversitelerin bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Bakan İsmet Yılmaz’ın “Nitelikli okulları hedefleyenler merkezi sınava girecek, sınava girmeyenler de evlerine en yakın 5 okuldan birine razı gelecek” şeklinde tweet atıp sonra sildiğini belirtti. Paylan’ın, “Bununla ilgili herhangi bir düzeltme de yapmadınız” sözleri üzerine Bakan Yılmaz, “Silindi dediniz ya” sözlerini kullandı.

Sınavla öğrenci alan okulları kastettiğini vurgulayan Yılmaz, “Nitelikli okullar, sınavla öğrenci alan okullar. Niteliği sınavla öğrenci almak. Birisine çok iyisin dediğinde geri kalan kötü, birisine yakışıklı dediğinde diğeri çirkin anlamına gelmez” ifadesini kullandı.