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    Nissan Japonya'da otonom taksi testlerine başlıyor

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 07:46 | Son Güncelleme:

    Nissan, Japonya'da olimpiyatlar öncesi otonom taksi testlerine başlıyor!

    Nissan, tamamen otonom sürüş hizmetini Japonya'da 2020'lerin başlarında başlatmak istiyor. Şu anda firmanın planı, Yokohama'da Easy Ride hizmeti için bir "kamusal alan testi" başlatmak olarak görünüyor. Nissan, bu çalışma için teknoloji firması DeNa ile bir ortaklık kurdu ve ümit, yolcu alımından teslime ve ödemeye her şeyi bir mobil uygulama aracılığı ile yapmak olarak görünüyor. Eğer hedefinize giderken manzaralı bir yol tercih ediyorsanız, bunun için de seçenekler sunulacak.

    2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yaklaşması ile beraber Nissan, muhtemelen, karşılaşılabilecek problemleri bu tarihten önce çözmek istiyor. Otonom Leaf EV'ler şimdiden İngiltere'de test edilmiş durumdalar ancak Japonya'da daha farklı problemlerle karşılaşılabilir. Test için ön kayıtlar başlamış durumda ve 15 Ocak tarihine kadar kayıtlar açık tutulacak.

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    Etiketler: otonom araç , sürücüsüz otomobil
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