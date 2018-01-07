Nissan, 2017 yılını rekor satışla tamamladı

Özkök, Nissan'ın 2017 performansı ve otomotiv sektörünün değerlendirildiği toplantıda yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründeki daralmaya rağmen yüzde 8,6 büyüme ve yüzde 3,64 pazar payı ile istikrarlı büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Özkök, 2014 yılında 20 bin civarındaki satış rakamlarını her geçen yıl artırdıklarını, 2017 yılını toplamda 34 bin 822 adet satış ve yüzde 3,64 pazar payı ile rekorla kapattıklarını, 3 yıl içerisinde yüzde 70'lik büyüme gösterdiklerini bildirdi.

Amaçlarının, teknoloji uzmanlığı ve heyecanıyla 2018 yılında da "heyecan mühendisliğine" devam etmek ve istikrarlı büyümelerini sürdürmek olduğunu vurgulayan Özkök, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 6 modelle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Pazarda iddialı modellerimizle tüketicilere ulaşıyoruz. Türkiye'nin tartışmasız SUV lideriyiz. C-SUV segmentinde tartışmasız lider olan Qashqai, tüm dünyada en çok satan SUV modeli X-Trail, segmentinin önde gelen aracı Navara, şehrin haylazı Juke gibi modellerimizle tüketicilerimizin hayatlarına heyecan katıyoruz. Önümüzdeki yıllar elektrikli araçların, otonom sürüşün daha çok konuşulacağı yıllar olacak. Teknoloji uzmanlığımız ile geleceğin otomotiv teknolojisine ve sürüşüne odaklandık. Nissan Intelligent Mobility vizyonumuzla, geleceğin araçları için aralıksız çalışıyoruz."

"Bu yıl 950 bin-1 milyon aralığında toplam pazar öngörümüz var"

Sinan Özkök, 2018 yılında otomotiv sektörünün üretim ve ihracata odaklanacağını, iç pazarın da bir o kadar önemli olduğunu söyledi.

İç pazarda 2018 yılında 950 bin-1 milyon aralığında toplam pazar öngörüleri bulunduğunu ifade eden Özkök, "Nissan Türkiye açısından 2018'in, yine geçmiş yılların üzerinde performans göstereceğimiz bir yıl olmasını hedefliyoruz. 2018 yılında önceliklerimiz 10 yıldır SUV segmentinde sürdürdüğümüz liderliğimizi devam ettirmek ve pazar payımızı üst seviyede tutmak olacak. Nissan Intelligent Mobility vizyonunu ve heyecanını öne çıkartacağımız 2018'de de müşterilerimize yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizi en iyi şartlarla sunacağız." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğu gibi değeri yüksek organizasyonlarda yer alarak daha fazla müşteriye Nissan heyecanını deneyimleteceklerini belirten Özkök, 2016 yılında "Uluslararası En İyi Pick-Up Ödülü"nün sahibi olan Nissan Navara'nın, ODD tarafından da ikinci defa "Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası" ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

"Önümüzdeki dönemde ilk 6 ayda yüksek bir talep oluşabilir"

Nissan Türkiye Genel Müdürü Özkök, Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakının 2017 yılı 11 aylık sonuçlarını paylaşırken de, ittifakın, 9,8 milyon adetlik satışla dünyanın bir numaralı otomotiv grubu olduğunu belirterek, yılı, yüzde 7-8'lik artışla 10,5 milyonluk satış adediyle tamamlayacakları öngörüsünde bulundu.

İttifakın satışlarının yüzde 55'ini Nissan Grubu markalarının gerçekleştirdiğini kaydeden Özkök, yüzde 2-2,5'luk büyüyen pazarın içinde yüzde 5,5 büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de 2017 yılında, yüzde 22'lik kur artışı ve yüksek enflasyon yaşanan bir ortamda mücadele ettiklerini belirten Özkök, ekonomiye kan veren lokomotif sektörü olarak maliyetlerinin artarken, fiyat artışlarının yüzde 15 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Özkök, ÖTV matrahlarındaki değişimin 2018'de faydalı olacağını, yeni düzenlemenin çok olumlu bir gelişme olması nedeniyle talebin artabileceğini söyledi.

Aralık 2017'de showroom trafiğinin eskiye oranla çok yükselmediğini ifade eden Özkök, "Müşteriyle konuştuğumuzda beklentinin, kurların ve faiz oranlarının düşmesi yönünde olduğunu gördük. Geçen yılın aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 136 bin seviyesinde gerçekleşti. En son 2013 senesinde 129 bin seviyelerindeydi. O senenin tamamında 850 binlik bir pazar vardı. Bu sene 850 binlik bir pazarın aralık ayını yaşadık. Hiç böyle 950 binlik bir aralık ayı yaşanmadı. Önümüzdeki dönemde ilk 6 ayda yüksek bir talep oluşabilir." şeklinde konuştu.

Özkök, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının yaklaşık yüzde 3 düşerken, Nissan Türkiye'nin yüzde 9'luk büyüme ile toplam pazarda ilk 10'a girdiğini belirterek, "Önümüzdeki 3-4 sene içerisinde bayi sayımızı 40'tan 50'ye çıkartmayı planlıyoruz." dedi.