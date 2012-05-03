Nish Adalar'da son fÄ±rsatlar

SÃœREYYAPAÅžA'da inÅŸa edilen Nish Adalar'da teslimler yaklaÅŸtÄ±. Haziran ayÄ±nda teslimlerin baÅŸlayacaÄŸÄ± projenin bÃ¼yÃ¼k ilgi toplayan etabÄ± Nish Adalar Panorama'nÄ±n da satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kmasÄ±yla birlikte son daireler iÃ§in cazip bir kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±.



Ã–ZYAZICI Ä°nÅŸaat tarafÄ±ndan Ä°stanbul'un en yÃ¼ksek yerleÅŸim alanlarÄ±ndan SÃ¼reyyapaÅŸa'da, 202 bin 500 metrekare arsa Ã¼zerinde konumlandÄ±rÄ±lan Nish Adalar'da teslimlere 3 ay kaldÄ±. Haziran ayÄ±nda teslimlerin baÅŸlayacaÄŸÄ± projenin Panorama etabÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸa sunulmasÄ±yla birlikte baÅŸlatÄ±lan kampanyada yÃ¼zde 1 peÅŸinat ve 120 aya kadar vade seÃ§enekleriyle satÄ±ÅŸlar devam ediyor. Cazip Ã¶deme fÄ±rsatlarÄ±yla satÄ±ÅŸa sunulan son dairelere ilgi teslimlerin yaklaÅŸmasÄ±yla birlikte arttÄ±. Haziran ayÄ±nda teslimlerin baÅŸlayacaÄŸÄ± projede kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelerde tutulan kredi faiz oranlarÄ± ise 60 aya yÃ¼zde 0.95, 120 aya ise yÃ¼zde 0.98 olarak yansÄ±yor.Â



EÅŸsiz manzara keyfiÂ



Projenin yoÄŸun talep gÃ¶ren Panorama etabÄ± da 261 bin TL'den baÅŸlayan fiyatlarla satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±. Kesintisiz adalar manzarasÄ±na hakim Nish Adalar, Panorama etabÄ±yla da eÅŸsiz bir manzara keyfi sunuyor. Nish Adalar Panorama'nÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±daki teraslÄ± dairelerinin yanÄ± sÄ±ra Adalar ve Ä°stanbul manzarasÄ±na panoramik bir bakÄ±ÅŸ sunan dairelerine de yoÄŸun ilgi var. En Ã¼st katÄ±nÄ±n seyir terasÄ±na ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Nish Adalar Panorama, sunulan ayrÄ±calÄ±klarla birlikte benzersiz bir keyif oluÅŸturuyor. 1+1 ve 2+1 daire seÃ§eneklerinin sunulduÄŸu Nish Adalar Panorama'da her daireye ait kapalÄ± otopark ve kapalÄ± depo alanÄ± bulunuyor. BinanÄ±n Ã¶n cephesine yerleÅŸtirilecek camekanlÄ± asansÃ¶rlerle dairelere ulaÅŸÄ±m saÄŸlanÄ±rken adalara panoramik bir bakÄ±ÅŸ imkanÄ± da bulunacak. Projenin alt katÄ±nda eczaneden kuafÃ¶re, kuru temizlemeye kadar tÃ¼m ihtiyaÃ§lara yanÄ±t verecek ÅŸekilde konumlandÄ±rÄ±lan ticari Ã¼nitelerde Nish Adalar sakinlerine hizmet verecek.



TatlÄ± heyecan yaÅŸanÄ±yor



Projeye gelen talepten memnun olduklarÄ±nÄ± belirten Ã–zyazÄ±cÄ± Ä°nÅŸaat YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Hakan Ã–zyazÄ±cÄ±, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "SÃ¼reyyapaÅŸa'da inÅŸasÄ± devam eden Nish Adalar projemizde sona yaklaÅŸÄ±yoruz. Daha Ã¶nceden satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dairelerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± tamamladÄ±k. Åžimdi de projemizin son etaplarÄ±nÄ±n, son bloklarÄ±nÄ±n ve Nish Adalar Panorama etabÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±na baÅŸladÄ±k. SatÄ±ÅŸ ofisimizi ziyaret edenler tarafÄ±ndan bu etabÄ±mÄ±z Ã§ok ilgi topluyor. Teslimlere yaklaÅŸmamÄ±zla birlikte baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kampanyada hem yÃ¼zde 1 peÅŸinat hem de dÃ¼ÅŸÃ¼k faizlerle 120 aya kadar vadeli Ã¶deme imkanÄ± sunuyoruz. TÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z hÄ±zla ilerliyor. BoyalarÄ±na kadar tamamlanan bloklarÄ±mÄ±zla birlikte projemize olan ilgi daha da arttÄ±. SatÄ±ÅŸtaki dairelerimiz de sahiplerini bulurken, Nish Adalar'dan daire sahibi olanlarÄ± da tatlÄ± bir heyecan sardÄ±. Daire sahipleri satÄ±ÅŸ ofisini ziyaret edip projeyi yakÄ±ndan takip ediyor ve gÃ¶rdÃ¼klerinin beklentilerinin Ã¼stÃ¼nde olduklarÄ±nÄ± belirtiyorlar. Bu duruma ulaÅŸmÄ±ÅŸ olmanÄ±n da mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz."



9 farklÄ± daire tipi



YÃ¼zde 80'ini yeÅŸil alanÄ±n oluÅŸturduÄŸu sitede, 1+1'den, 4+1'e kadar 9 farklÄ± seÃ§enekte daire tipi bulunuyor. Dairelerin tÃ¼mÃ¼ birinci sÄ±nÄ±f iÅŸÃ§ilik ve kaliteli malzemelerle donatÄ±larak inÅŸa ediliyor. Daireler geniÅŸ salon camlarÄ±yla eÅŸsiz adalar manzarasÄ±nÄ± evin iÃ§ine taÅŸÄ±rken, kullanÄ±ÅŸlÄ± odalarÄ± ve mutfaklarÄ±yla da bir Ã§ok konut projesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§iyor. Projeyi incelemeye giden kiÅŸilere en bÃ¼yÃ¼k daire tipini gezdirerek deÄŸil de, kiÅŸinin almak istediÄŸi daire tipinin Ã¶rneÄŸi gezdiriliyor. DiÄŸer projelerde alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸsÄ±n aksine 6 farklÄ± daire tipi hazÄ±rlanarak konut alÄ±cÄ±sÄ±na yalnÄ±z katalogdan deÄŸil, istediÄŸi tipte evi gezdirerek tanÄ±tÄ±m yapÄ±lÄ±yor.



Sosyal tesisler ve alÄ±ÅŸveriÅŸ



Site sakinlerinin alÄ±ÅŸveriÅŸ ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak ÅŸekilde planlanan ticari alanlarda, sÃ¼permarket, bay bayan kuafÃ¶r, eczane, gÄ±da firmalarÄ±, cafeler yerlerini aldÄ±.Â

Site genelinde 4 adet aÃ§Ä±k yÃ¼zme havuzu ve etrafÄ±nda bulun spor alanlarÄ± ile sosyal donatÄ±lar en ince detayÄ±na kadar dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼. Tenis kortlarÄ±, basketbol sahalarÄ±, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ parkurlarÄ± , site sakinlerinin tÃ¼m spor ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak sayÄ±da tasarlanarak, ayrÄ±calÄ±klÄ± bir yaÅŸam alanÄ± sunuyor. AyrÄ±ca aÃ§Ä±k havuz alanlarÄ±nÄ±n etrafÄ±na konumlandÄ±rÄ±lan kafeteryalar da , site sakinlerine havuz baÅŸÄ±nda keyifli saatler geÃ§irmeleri iÃ§in hizmete girecek. Panorama bloÄŸunun kesintisiz manzaraya hakim sekizinci katÄ± ise, teraslarÄ± ve kapalÄ± alanlarÄ± ile Ã§ok ÅŸÄ±k bir kapalÄ± spor kulÃ¼bÃ¼ iÃ§in ayrÄ±ldÄ±. Ãœyelik esaslÄ± hizmet verecek olan klÃ¼p, Ã¶zel iÅŸletme ile iÅŸletilerek, Ã¼yelere fitness, sauna, hamam, stÃ¼dyo dersleri ve kapalÄ± yÃ¼zme havuzu ile hizmet verecek.



YatÄ±rÄ±m avantajlarÄ± alÄ±cÄ±yÄ± Ã§ekiyor



Marmara Ãœniversitesi'nin temel tÄ±p birimlerinin ve rektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n taÅŸÄ±nmasÄ± planlanan arazide inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da baÅŸlamasÄ± ile, Nish Adalar yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n da odak noktasÄ± haline geldi. Bunun yanÄ±nda, AtaÅŸehir'de oluÅŸturulacak finans merkezi ile birlikte, AtaÅŸehir etrafÄ±nda konumlanmÄ±ÅŸ en iyi alternatiflerden birinin de Nish Adalar olmasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± alÄ±cÄ±yÄ± projeye yÃ¶nlendiriyor. EtrafÄ±nda bulunan Okan Ã¼niversitesi, Yeditepe Ãœniversitesi, Maltepe Ãœniversite'lerinin tam ortasÄ±nda bulunmasÄ± baÅŸka bir ayrÄ±calÄ±k. Son birkaÃ§ aydÄ±r, yatÄ±rÄ±mcÄ± aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± satÄ±ÅŸlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirten Hakan Ã–zyazÄ±cÄ±, Nish Adalar'da fiyatlarÄ±n, teslimler sonrasÄ±nda yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± daha da memnun edecek seviyelere geleceÄŸini, hali hazÄ±rda uygulanan Ã¶deme kolaylÄ±klarÄ± ile kendilerinin de bu tip alÄ±mlara destek olduklarÄ±nÄ± belirtti.



Yalova'dan Sarayburnu'na manzara



NISH Adalar, Yalova'dan Sarayburnu'na uzanan, Ä°stanbul ve Adalar manzarasÄ± ile eÅŸsiz bir yaÅŸam alanÄ± sunuyor. Ã–zyazÄ±cÄ± Ä°nÅŸaat YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Hakan Ã–zyazÄ±cÄ±; "Nish Adalar projemize gelip, adalar manzarasÄ±nÄ± gÃ¶renler her bakÄ±mdan ne kadar kÃ¢rlÄ± bir alÄ±ÅŸveriÅŸe davet edildiklerini anlÄ±yorlar. Hem inÅŸaat kalitemizle, hem hÄ±zlÄ± inÅŸaat tempomuzla, hem de Ã§ok Ã§eÅŸitli Ã¶deme avantajlarÄ±mÄ±zla halkÄ±mÄ±zÄ±n haklÄ± ilgisini yaÅŸÄ±yoruz" dedi.

Mavi ve yeÅŸil buluÅŸuyor

NISH Adalar, manzarasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 160 bin metrekarelik peyzaj alanÄ± ve buna ek olarak, SÃ¼reyyapaÅŸa Korusu ve projenin arkasÄ±nÄ± tÃ¼mÃ¼yle kaplayan ormanlÄ±k alanÄ± ve temiz havasÄ±yla da birÃ§ok projenin Ã¶nÃ¼ne geÃ§iyor. YÃ¼zde 80'i yeÅŸil alana ayrÄ±lan projenin kesintisiz adalar ve Ä°stanbul manzarasÄ± da Nish Adalar'Ä± bir Ã§ekim merkezi yapÄ±yor. Konumu itibariyle adeta Ä°stanbul'un kaptan kÃ¶ÅŸkÃ¼nde yÃ¼kselen Nish Adalar, E-5 karayoluna 2.5 kilometre, sahil yoluna 4 kilometre, BostancÄ± Ä°DO iskelesine 7 kilometre mesafede yer alarak ulaÅŸÄ±m aÃ§Ä±sÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k avantajlar saÄŸlÄ±yor.

Nish Adalar Proje DetayÄ±

Arsa alanÄ±:Â 202 bin metrekare

Ä°nÅŸaat alanÄ±:Â 327 bin 150 metrekare

Konut sayÄ±sÄ±:Â 2 bin 300

Daire tipleri:Â 1+1, 2+1, 3+1, 4+1

En kÃ¼Ã§Ã¼k daire:Â 83 metrekare (1+1)

En bÃ¼yÃ¼k daire:Â 207 metrekare (4+1)

Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi: 444 5 232

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ (www.nishadalar.com)

Â