Nişantaşı Üniversitesi ile Hayat Sana Güzel!

Nişantaşı Üniversitesi, bireyleri hedefleri ve hayalleri yönünde gelişme imkânı sunarak bir fayda merkezi olma görevini üstleniyor. Eğitim anlayışını ise 4 ana temel üstünde kurguluyor. Bir üniversite olarak eğitimimizi dört dörtlük yapan Nişantaşı Üniversitesi ayrıcalıkları;



İyi İngilizce

Nişantaşı Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerimiz dünyanın her alanında kendilerine fırsat yaratabilecek nitelikte bireyler olarak yetişiyorlar. Çünkü iletişim esasında her mesleğin, her sektörün hatta her ilişki türünün temeli. Biz de İngilizce eğitimini bu anlayışla öğrencilerimize sunuyoruz.



Ancak bu eğitimi hazırlık sınıfı ile sadece bir yıla sıkıştırarak vermiyor, öğrencilerimizin okudukları süre boyunca İngilizce eğitim almalarını ve “İyi Bir İngilizce” ile mezun olmalarını sağlıyoruz.



Çift Diploma

Nişantaşı Üniversitesi olarak çift diploma fırsatı ile öğrencilerimizi çok yönlü hale getiriyor ve onlara bu yönlerini, söz sahibi olmak istedikleri her ortamda diplomayla belgelemek imkânını sunuyoruz. Öğrencilerimize her üniversite mezununun sahip olacağı bir diploma değil, iki bölümde de yetkinliklerini gösteren “Çift Diploma” veriyoruz.



İş Tecrübesi & Uluslararası Tecrübe

Öğrencilerimizin okurken çalışma hayatında da tecrübe kazanmalarını istiyoruz. Yaptığımız uluslararası anlaşmalar, Erasmus ve benzeri işbirlikleriyle onlara yurtdışında da is deneyimi kazanma olanağı sunuyoruz. Öğrencilerimizi üniversiteden mezun olurken “İş Tecrübesi” ile zenginleştiriyor, iş hayatı denilen zorlu yolda birkaç adım önde başlamalarını sağlıyoruz.



Güvenli Eğitim

Nişantaşı Üniversitesi olarak her insanın önce mutlu bir birey olarak yetişmesini istiyoruz. Mutluluğun olmadığı yerde istek, başarı ya da eğitimin Olmayacağını biliyor, bu nedenle öğrencilerimize öncelikle “Güvenli ve Huzurlu Bir Eğitim” ortamı sunuyoruz.



