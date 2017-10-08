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    Hürriyet >Dünya>Nişanlısının kendisini aldattığını düğünde ifşa etti!

    Nişanlısının kendisini aldattığını düğünde ifşa etti!

    Hürriyet Haber
    08.10.2017 - 15:22 | Son Güncelleme:

    Singapur'da, kendisinden şüphe ettiği nişanlısını takip ettirmek üzere dedektif tutan bir iş adamı, şüphelerinin haklı çıkmasının ardından, partnerinin başka bir erkekle çekilmiş görüntülerini düğünündeki dev ekranda davetlilere ve akrabalarına izletti.

    Singapur'da Ajax isimli bir dedektif ve koruma bürosuna ulaşarak eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyleyen ismi açıklanmayan iş adamının tuttuğu Zhuo adlı dedektif, 6 ay içinde kadının başka bir erkekle birlikte olduğunu ortaya çıkardı. İkiliyi otel odasında kayda alan Zhuo, çektiği görüntüleri daha sonra müşterisine verdi.

    Sputnik'in aktardığına göre İş adamı, düğünde yeminler edilmeden önce sahneye çıktı ve kısa bir konuşma yaptıktan sonra dev ekranda özel dedektifin çektiği videoları paylaştı. Kendisini başka bir erkekle aldatan kadının görüntülerini bütün davetliler ve akrabalar şok içinde izlerken, gelinlikler içerisindeki kadın gözyaşları ve utanç içerisinde salonu terk etti.

    'YÜZÜĞÜ ATMALARINI BEKLERKEN, DAVETİYE GELDİ'

    Konuyla ilgili İngiliz Daily Mirror gazetesine röportaj veren dedektif Zhuo, “Ben video ve görselleri müşteriye verdim. Aradan haftalar geçti ve ben çiftin yüzük attığını düşünürken birden ofise düğün davetiyeleri geldi. Ben oldukça şaşırdım ama düğüne gittim. Düğünde ise her şey belli oldu” diye konuştu.

    Düğünde yeminler edilmeden önce sahneye çıkan iş adamı, kısa bir konuşma yaptıktan sonra dev ekranda özel dedektifin çektiği videoları paylaştı. Görüntüleri bütün davetliler ve akrabalar şok içinde izlerken, kadın, üzerinde gelinliğiyle ağlayarak salonu terk etti.

     

    Etiketler: Singapur , düğün , nişanlı , ifşa , intikam
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