Nisanda yürürlüğe giriyor! Her evde var... Dikkat değişecek...

KOMBİDE yeni dönem başlıyor. Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Direktifi’nin (Energy Related Products-ErP) Nisan 2018’de yürürlüğe girmesiyle birlikte kombi ve kazanlarda artık sadece daha yüksek verimlilikteki yoğuşmalı ürünler tüketicilerin kullanımına sunulacak. Dün İstanbul’da sektördeki gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, Türkiye’nin evlerde yakılan doğalgaz ithalatı için yıllık 4.5 milyar dolar ödediğini belirterek, ErP uygulamasıyla zorunlu hale gelecek yoğuşma teknolojisi sayesinde her yıl 1.5 milyar dolarlık bir tasarruf sağlanacağını söyledi.

FATURA 3’TE 1 AZALACAK

2018’in enerji politikalarının ana ekseninde yerli kaynaklara odaklanma, enerji verimliliği ve çeşitlendirme olduğunu anımsatan Ender Çolak, nisan ayında yürürlüğe girecek olan ErP’nin, verimliliği artırmada çevreye, tüketiciye ve ülke ekonomisine katkısıyla en önemli faktörlerden biri olacağını söyledi. Sadece yoğuşmalı kombilerin üretim ve satışının yapılmaya başlanmasıyla, binaların yalıtım ve konumuna paralel tüketimde yüzde 25-35 aralığında bir tasarruf sağlanacağını öne süren Çolak, tüketicilerin de doğalgaz faturalarının üçte bir oranında düşeceğini vurguladı. Çolak’ın aktardığı bilgilere göre, Türkiye’de yaklaşık 10 milyon civarında kombi var. Bunların 6-7 milyonu eski tip konvansiyonel kombiler. ErP’nin uygulanmasıyla birlikte söz konusu kombilerin en az yarısının 2-3 yıl içerisinde değişmesi öngörülüyor

2 YILDA AMORTİ

Baymak CEO’su Çolak her yıl adet bazında yaklaşık 1.2 milyon büyüyen pazarda, 400 bin civarında yoğuşmalı kombi satıldığını söyledi. 21 Nisan’da devreye girecek ErP Direktifi kapsamında üretilecek yoğuşmalı kombilerle standart kombiler arasında ortalama 800 ila bin lira fiyat farkı olabilecek. Çolak, “Vatandaşlar açısından yoğuşmalı kombiler diğerlerine göre ortalama bin TL daha fazla. Ancak sağlanacak tasarrufla İstanbul’da bir hane bunu 2 yılda amorti edebiliyor. Doğu illerinde ise bu süre 1 yıla kadar düşebiliyor” dedi. Klimalara uygulanan vergi indirim teşviğinin kombilerin bu dönüşümü sürecinde de uygulanabileceği söyleyen Çolak, bu sayede tasarruflu döneme geçişin çok daha hızlı olabileceğini ifade etti.

ÇEKİNCE YARATACAK

Öte yandan ErP uygulamasının detaylarının henüz Bakanlık tarafından yayımlanmadığını belirten Çolak, düzenlemenin AB ile uyumlu olması ve üreticilere nisan ayından sonra hiçbir şekilde eski teknolojili ürünlerden stok tutulmasına imkan vermemesi gerektiğini belirtti. Sektörün bu uygulamaya göre şekilleneceğinin de altını çizen Çolak, “Bu yıl sektörün yatay seyretmesini bekliyoruz. Bunun nedeni de ilk çeyrekte geleneksel kombide satış artışı yaşanırken Nisan sonrasında, mevcut ürünlere göre yüzde 40-50 daha yüksek fiyatlı yoğuşmalı kombilerin, tüketicilerde ister istemez bir çekince yaratacak olması. 2015’de bu süreçten geçen Avrupa ülkelerinde de benzer bir trend görüldü. Pazarda yüksek büyüme oranlarını görmek için 2019’u beklememiz gerekiyor. Ancak Baymak olarak son 4 yıldır yoğuşmalı kombi ve kazan alanında yaptığımız altyapı yatırımlarıyla sektörden ayrıştık. 2018 için de yoğuşmalı kombi pazarında pazardaki yatay seyre rağmen yüzde 15 gibi iddialı bir büyüme ve dolayısıyla pazar payı artırma hedefimiz var” şeklinde konuştu.

CARİ AÇIĞA KATKI

ENERJİ ile ilgili tüm ürünler için ekolojik gereksinimleri belirleyecek yönetmelik kapsamında kaynak kullanımda tasarruf sağlanması ve zararlı emisyonların azaltılması hedefleniyor. Yönetmeliğe göre, ülke içinde üretilen veya ithal edilen 400 kilovata kadar ısıtma kapasiteli kombi ve kazanlar, yoğuşmalı teknolojiye sahip olacak. Yeni kombi ve kazanlarda verimlilik ön planda tutulacak. Böylece, doğalgaz tüketimi ve faturası azalırken, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlanacak. Değişim süreci tamamlandığında, 4.5 milyar dolar düzeyinde olan hanelerin doğalgaz tüketiminin de ülke düzeyinde her yıl 1.5 milyar dolar gerilemesi bekleniyor. Ender Çolak, Baymak’ın hedeflerini anlatırken ise bu ay içinde Turquality programına başvuracaklarını belirterek, devletin Turquality marka desteğini de arkalarına alarak gerek Batı Avrupa gerekse Avrasya ve Kuzey Afrika pazarında hızla büyümek istediklerini söyledi. Ana ihracat ürünlerinin kombi yanında güneş kolektörü, su ısıtıcıları ve biomass kazanlar olduğunu belirten Çolak, bu yıl ihracattaki büyüme hedeflerinin yüzde 20 olduğunu ifade etti.