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    Nintendo'ya hacker şoku: SNES Classic Edition Hack'lendi!

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 10:37 | Son Güncelleme:

    NES Classic Edition'ın ardından SNES Classic Edition da hack'lendi ve cihaz, yeni oyunlar yüklenebilir hale geldi!

    NES Classic Edition'ın hack'lendiği ve kendi oyunlarınızı cihazın kütüphanesine ekleyebildiğiniz biliniyor. Şimdi ise SNES Classic, piyasaya sürülmesinin bir hafta sonrasında NES Classic Edition ile aynı akıbeti paylaştı.

    GitHub'da yayınlanan hack'in yeni sürümü, SNES Classic Mini desteğiyle geliyor. Şu an oyunların yüzde 75'i düzgün çalışıyor. Oyunları cihazda çalıştırabilmek için özel bir formata dönüştürmeniz gerekiyor. hackhi2 adlı araç, sadece SNES Classic Mini değil, minyatür NES, Famicom ve Super Famicom'la da çalışıyor.

    Nintendoya hacker şoku: SNES Classic Edition Hacklendi

    Cihazınızı modifiye etmek elbette riskli bir iş. Bu işlemi yaparken konsolu tuğlaya dönüştürme ihtimaliniz her zaman var. Bunun yanında ROM'ları elde etmeden ve el altında bulundurmadan önce yasaları göz önünde bulundurmak gerekiyor.

    Etiketler: oyun , oyun konsolu , nintendo
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