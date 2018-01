Nintendo yaptı, kapış kapış satıyor!

Bir zamanlar pek çok kişi, Nintendo Switch'in büyük bir başarı yakalayamayacağını düşünmekteydi. Bu düşüncenin ana sebeplerinden biri de taşınabilir bir ev konsolunun, akıllı telefon ve tabletlere yenilmesinin kaçınılmaz gözükmesiydi. Ancak görünene göre bu düşünce daha yanlış olamazdı. Nintendo'nun yeni yaptığı açıklamaya göre Switch, ABD tarihindeki en hızlı satan ev video oyun konsolu olmakta ve daha önce Nintendo'nun Wii konsolu tarafından tutulan rekoru kırmış durumda. Sadece 10 ay içerisinde 4.8 milyon Switch satışa ulaştı ve Wii'nin ulaştığı sayı 4 milyon idi.

Cihazın gördüğü ilginin büyük bir kısmı, sadece saniyeler içerisinde televizyona bağlı bir konsol formundan kolaylıkla taşınabilir bir oyun cihazına dönüşmesinde yer alsa da, Nintendo'nun ilk yıl içerisinde sunduğu iddialı oyunların da yardımının olmadığını söylemek yalan olur.

ABD'deki Switch sahiplerinin %60'ı Super Mario Odyssey oyununa sahipken, %55'i de The Legend of Zelda: Breath of the Wild'a sahip durumda. Bunun dışında Switch oyuncularının %50'den fazlası Mario Kart 8 Deluxe'e ve yaklaşık olarak %20'si de Splatoon 2'ye sahip.





Üçüncü parti kullanımlar şu ana kadar az olsa da, Switch'in satışlarının hızla ilerlemesi ile beraber diğer geliştirici ve yayımcılar da konsola yönelmeye başlamış durumdalar. Örneğin Bethesda tarafından yayımlanan The Elder Scrolls V: Skyrim ve DOOM gibi oyunlar, konsolun erken döneminde sistemin olası grafik gücünü gösterirken, Stardew Valley gibi indie oyunlar da Switch platformunda kendilerine bir yer bulmaktalar.

Hâlâ özel bir online hizmeti veya bulut kayıt özelliği bulunmayan bir konsolun bu kadar fazla satış yapmış olması da başlı başına etkileyici.

Ancak Switch'in belki de en önemli özelliği, geliştiricilere ve takipçilerine, oyuncuların her şeyin öncesinde eğlence aradıklarını hatırlatmasıydı. Firmanın rakiplerinin ağır bir şekilde grafik üzerine yoğunlaşan Xbox One X ve PlayStation 4 Pro olduğu düşünülürse, bu hatırlatmanın önemli bir dersi içerdiği de söylenebilir.

Switch bu cihazların etkileyici özelliklerinin yanına bile yaklaşamasa da, bir yolculuk sırasında arka koltukta rahat bir şekilde Skyrim oynarken, bütün grafik özelliklerinin anlamı çok daha azalıyor.



