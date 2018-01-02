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Nintendo Switch PlayStation 2'nin ilk yıl satışlarını geçti

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 12:32 | Son Güncelleme:

Japonya'daki ilk yıl satışlarında en çok satan konsol unvanına PlayStation 2 sahipti. Bugün açıklanan rakamlara göre PlayStation 2'nin rekoru Nintendo Switch tarafından kırıldı.

PlayStation 2 tüm dünyada tüm zamanların en başarılı konsolu. Ayrıca PlayStation 2 155 milyonun üzerinde toplam satışla dünyanın en çok satan oyun konsolu olma unvanını da elinde bulunduruyor. Bu yüzden Nintendo Switch'in, PlayStation 2'nin ilk yıl rekorunu geçmesi büyük önem taşıyor. 

Media Create tarafından yapılan incelemelere göre Nintendo Switch ilk yılında tam 3,258,083 ünite satmış, PlayStation 2 ise ilk yılında 3,016,622 satmıştı. Ama bu rakamlar sadece Japonya'da yapılan satışları kapsıyor. Ayrıca Media Create tarafından yapılan açıklamada Nintendo Switch geçtiğimiz hafta Japonya'da 269,864 adet satmış. En büyük rakibi PlayStation 4 ise geçen hafta sadece 50,662 adet sattı. 

Etiketler: Nintendo Switch PlayStation 2'nin rekorunu geçti
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