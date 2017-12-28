Nintendo Switch Online servisi gecikebilir!

Nintendo’nun İtalya’da Switch için kurduğu internet sitesine göre, Switch Online adını taşıyan servis 2018’in sonbaharında faaliyete geçecek. Yine de bu haberin yalan olma ihtimali bulunuyor. Aynı zamanda bu haberin internete sızmasının ardından Nintendo, Switch Online servisinin geçişi için "2018" ifadesini kullanmayı tercih etti. Çıkış süresi belirsin olsa da oyuncuların bir arada rekabetçi bir oyun deneyimi yaşaması açısından bu servis oldukça önemli. Nintendo'nun servise ücretsiz oyunlar eklemesi de ihtimal dahilinde bulunuyor.

Söz konusu ücretsiz oyunların büyük ihtimalle Super Mario Bros. 3 ve Dr. Mario gibi klasiklerin olması tahmin ediliyor. Servisin aylık abonelik bedelinin 3.99 dolar, yıllık abonelik bedelinin ise 19.99 dolar olacağı düşünülüyor. Bu fiyatlar rakiplerine göre çok daha fazla uygun. Kayıt verilerinin çevrimiçi ortamda yedeklenemeyecek olması ise Switch Online’ın en büyük eksikliği olacak gibi görünüyor.