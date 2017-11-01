Nintendo Switch kullanıcılarına müjde: Rocket League geliyor

Geliştirici Psyonix'in söylediğine göre Rocket League'in Switch sürümü, "sistemin daha önceki bütün oyun modlarını, özellikleri, geliştirmeleri ve içerikleri destekleyecek." Ancak Switch'e özel birkaç Battle-Car bulunacak ve bunların arasında "Mario NSR," "Luigi NSR" ve "Samus' Gunship" bulunmakta. Bu araçlar, yayım anında bedava olarak sunulacaklar.





Nintendo Minute, San Diego'daki Psyonix merkezine giderek oyunu Switch üzerinde test etmiş ve yeni araçlar ile yerel bölünmüş ekran gibi özellikleri gösteren bir video hazırlamış durumdalar.



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