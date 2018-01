Nintendo Switch emülatörü PC'ye geliyor

Nintendo Switch emülatörü için çalışmalara başlayan ekip, bu projeyi Yuzu olarak adlandırıyor. Ancak geliştirici ekip tarafından projenin detayları verilmedi. Öte yandan Nintendo 3DS oyunlarının PC'de oynanması için emülatör geliştiren Citra'nın bu proje için ne kadar zaman harcayacağı merak konusu. Çünkü ekip, önceki Nintedo 3DS emülatörünü yaklaşık 2.5 yıl içerisinde tamamlamıştı.

Kullanıcılar, yeni gelecek bu emülatör sayesinde The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ı bilgisayarlarında oynayabilecek. Ancak oyun, Wii U emülatörü ile oynanabilecek. Ayrıca Super Mario Odyssey gibi büyük yapımlar da yeni emülatörle PC'lerde oynanabilecek.