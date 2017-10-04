Nilüfer Kurt yıllar sonra sinema filmiyle döndü

Seçkin Özdemir ile Tuana Türkay'ın başrollerini paylaştığı "Bir Nefes Yeter" adlı sinema filminde bir doktoru canlandıran Nilüfer Kurt " Filmde, sevgi dolu ve kendini mesleğine adamış, organ naklinde başarılı bir kalp cerrahı olan Emel'i canlandırdım. Bugüne kadar canlandırdığım güçlü, acımasız ve gaddar rollerinden farklı bir karakter. Filmin büyük ilgi göreceğine inanıyorum" dedi.

Film mutsuz ve kötümser genç adam Yaman (Seçkin Özdemir) ile iyimser, hayat dolu Nefes'in (Tuvana Türkay) dramatik aşk öyküsü filmde konu ediliyor.