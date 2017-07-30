Nilüfer fırtınası

45. sanat yılını kutlayan Nilüfer, geçmişten günümüze kadar uzanan, her biri hit olmuş “Geceler” “Esmer Günler” “Mor Menekşe” “Haram Geceler” “Kavak Yelleri” “Kim Arar Seni” “Dünya Dönüyor” ve “Erkekler Ağlamaz” gibi şarkılarının yer aldığı repertuvarı ile izleyicileri mest etti. Konseri izlemeye gelenler arasında İpek Acar ve Beste Acar da yer aldı.

Harun Kolçak için “Yıllar”ı söyledi

Arena Event tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Nilüfer, Harun Kolçak’ı da unutmadı. Konserinin ikinci yarısına Harun Kolçak’ın led ekrandaki görüntüleri ile başlayan sanatçı birlikte söylemek nasip olmadı dediği “Yıllar” şarkısını söyledi.

45. sanat yılına özel fotoğraf albümü

45. sanat yılına özel hazırlattığı fotoğraf albümünü de seyircilerine dağıtan Nilüfer, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek muhteşem performansının yanı sıra, sevenlerine evlerine götürebileceği bir hatırayı da hediye etti. Konser bitiminde seyircileri tarafından uzun süre alkışlanan Nilüfer, istekleri kırmayarak bir kez daha sahneye çıkarken, Arzu Kaprol imzalı biri beyaz, biri yeşil iki farklı kıyafetiyle de göz doldurdu.