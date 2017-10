Nilgün Belgün: Bu dünyadan Tarık Akan gibi gitmek isterim

◊ “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” gösteriniz büyük ilgi gördü. Sahnede neler yapıyorsunuz?

- Bunu 5 yıl önce tek kişilik bir gösteri olarak yapmaya karar verdim. Kendi hayatımı, ustalarla olan anılarımı anlatıyorum. Şarkı söylüyor, dans ediyorum. Sekiz şarkım, dört dansım var. Bütün bunlarla ortaya çıkmak beni çok heyecanlandırdı.



◊ Başlarken tedirginlikleriniz oldu mu?

- İçimde böyle bir potansiyel olduğunu biliyordum ama burası bir erkek dünyası. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer var. Onların arasında bir kadının durması çok zor. Çünkü ben kadın olduğum için belden aşağı espri yapamam, bana yakışmaz. Ben sadece anlattıklarımla izleyenlere hoşça vakit yaşatıp güldürüyor, zaman zaman işin içine biraz da hüzün katıyorum. Finale de aldatılmayı koydum. Çünkü zamanında aldatılmış ve çok üzülmüştüm.



◊ Yakında bu gösteriyle 500’üncü kez sahneye çıkacaksınız...

- Gösterinin bu kadar tutmasını, bu kadar beğenilmesini gerçekten hiç düşünmemiştim. Bütün finansmanını ben üstlendim. Kostümleri Canan Yaka hazırladı. İlk provadan sonra kendime bir pasaport kılıfı aldım. “Bunu ne yapacaksın?” dediklerinde “Biz bu oyunla Amerika’ya gideceğiz’ dedim. Nitekim bu oyunla bütün Avrupa’yı dolaştık. İki kez de Amerika’ya gittik. Şimdi aklımda Avustralya var, teklif bekliyorum.



◊ Neden bu kadar beğenildi sizce?

- Sahnede son derece sahici, samimi, her şeyi olduğu gibi anlatan bir kadın gördüler. Yalanı dolanı, havası pozu olmayan, oynamayan bir kadın gördüler. Birinci nedeni bu sıcaklıktır. Benim gösterime dokuz kez gelen bir kadın var. Ben artık utandım ve 10’uncu oyuna kendim davet ettim. “Ne buluyorsunuz?” dedim. “Her seferinde değişik şey buluyorum” dedi. Bir metne bağlı kalmadığım için her seferinde değişebiliyor.



◊ Büyük risk almışsınız aslında...

- Harcadığım para büyük. “Nilgün bunu yap, en fazla bir kumar oynadım ve kaybettim dersin” diye düşündüm. Tek başına sahnede olmak, finalde herkesin ayağa kalkıp seni alkışlaması büyük bir mutluluk.







BENİ HAYATA İÇİMDEKİ KIZ ÇOCUĞU BAĞLIYOR



◊ Bu işi keşke daha önce yapsaydım diyor musunuz?

- Her şeyin bir zamanı var diye düşünüyorum. Daha önce yapsaydım bu kadar amatör, bu kadar bozulmamış ruhla bakamazdım. Benim çocuk kalmış bir yanım, içimde küçük bir kız çocuğu var. O beni yönlendiriyor. Beni hayata bağlayan da o saf yanım.



◊ 23 Ekim’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 500’üncü oyunla 41’inci sanat yılınızı kutlayacaksınız... Sürprizler var mı?

- Farklı anılar olacak. “Hayat Sen Benimsin” diye bir kitabım var. O kitabı hiçbir yerde bulamıyormuş insanlar. O geceye özel kitabımı da imzalayacağım. Benim için en önemlisi, 41’inci yılımı seyircimle kutlayacak olmam. Beni onlar buraya getirdi. Hiçbir oyunumu boş bırakmadılar. Biliyorlardı ki ben onlara kötü bir şey sunmam. Çünkü çok çalışkanım, çok uğraşıyorum. Parası iyi olan değil, kendisi iyi olan işi tercih ederim. Parayla satın alınmam. Yürekli bir kadınım. 41’inci yılımı o seyircimle kutlamak istiyorum.



◊ Bu gecenin ayrı bir heyecanı var mı?

- Çok heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor. Sanki ilk kez sahneye çıkacakmışım gibi hissediyorum. Zaten her sahneye çıktığımda üç kere kapıya vururum, dua ederim, bir sürü ritüelim var. Sahneye şarkıyla çıkıyorum. Şarkı bitip de seyircime “merhaba” dediğimde o heyecan biter.



◊ 41 yıla sanat adına çok şey sığdırdınız. Hâlâ yapmak istediğiniz farklı şeyler var mı?

- Beni mutlu edecek her şeyi yaparım. Yeter ki mutlu olayım, gurur duyayım. Ben hayata mutlu olmak için geldim. Bir de bu dünyadan nasıl gittiğin önemli. Bir Tarık Akan gitti... Ne kadar saygın bir şekilde uğurlandı. Adam hiç gündemde değildi, popüler işler yapmıyordu ama nasıl bir gidişti o... Ben de bu dünyadan Tarık Akan gibi gitmek isterim. Dimdik...



DÜŞSEM DE KALKMAYI BİLİRİM



◊ Çok pozitifsiniz, kahkahalarınız çok meşhur. Size neler enerji verir?

- Beni hayat yükseltiyor, ne olursa olsun. Üç eşimle dört evlilik yaptım. Başta büyük bir mutluluk, sonda büyük bir hüzün. Ben düşüp düşüp kalkabilen biriyim. Bu güç içimden geliyor. Yaşamayı seviyorum.



◊ Şimdi yeni bir bir heyecanınız var. YouTube kanalınız açılıyor...

- Kanalımın adı “Nilgün Belgün’le Bingo”... Bu programda yapacaklarımı kimsenin daha önce yapmadığını düşünüyorum. İlişkileri masaya yatırıyorum. Şu anda ilişkiler konusunda korkunç bir kirlilik var. Aldatılmalar var, ensest ilişkiler... Bunca zaman bayağı bir yaşamışlığım ve bilgeliğe doğru giden anlamışlığım var. Bu nedenle de bunu paylaşmak istedim. 17 Ekim’de saat 18.00’de yüklendi.



◊ Böyle bir iş yapmaya nasıl karar verdiniz?

- Hep ileriye bakan, hep yenilikçi bir kadınım. Dijital dünya bence en önemli ortam. Herkes oraya kayıyor. Sosyal medyayla da çok iç içeyim. Bu yeniliği takip etmem lazımdı.

AKLIMI FİKRİMİ ESTETİKLE BOZMADIM

◊ Estetik yaptırıyor musunuz?

- Kendime bakıyorum ama aklımı fikrimi estetikle bozmuş değilim. Ufak tefek şeyler yaptırsam da abartmıyorum. Sonuçta ben bir oyuncuyum. Yüzümle iş yapıyorum. Oyuncunun yüzüne çok dikkat etmesi lazım. Meg Ryan çok sıcacık bir kadındı mesela. Bir estetik yaptırdı, sinema hayatı bitti.

Dünyayı aşk, sevgi ve sanat kurtarır

◊ İlişkiler üzerine yapılmış birçok program var. Sizin farkınız ne olacak?

- Bunu yaparken jenerasyon farkım olan bir genç kızı karşıma aldım. Genç kız görünmüyor. Kendi jenerasyonuyla benim jenerasyonum arasındaki farkı gösteriyoruz yayında. Her konuda o ne düşünüyor, ben ne düşünüyorum diye konuşuyor, farkı ortaya çıkarıyoruz. 30’lu yaşlardaki insanlar benim baktığım gibi naif bakmıyorlar aşka. Bu dünyayı aşk, sevgi ve sanat kurtarır. O yüzden aşk, sevgi ve sanata sarılmak zorundayız.



◊ Mesleğin başındaki gençlere ne tavsiye edersiniz?

- Bir kere bu iş sevilmeden yapılmaz. “Meşhur olayım, iki dizide oynayayım” demekle olmaz. Gönlünü vereceksin, işini severek yapacaksın, kendini eğiteceksin, çalışacaksın. Eğer bir okula gidemiyorsan ustalardan feyz alacaksın.