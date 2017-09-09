Nilay Deniz kimdir? Ateşböceği Aslı kaç yaşında?

Nilay Deniz, yer aldığı yapımların ardından birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

3 Mayıs 1993 tarihinde Aydın'da dünyaya gelen Nilay Deniz, oyunculuk kariyerine Behzat Ç. dizisinde Rüya karakteri ile başlamıştır. Bu diziyle birlikte yakaladığı başarıyı Hayata Beş Kala dizisiyle sürdüren Deniz, Mor Menekşeler dizisinde ise Zafer Alagöz ve Sarp Levendoğlu ile birlikte oynamıştır.

Güneşi Beklerken ve Ah Neriman isimli yapıtlarda yardımcı karakter olarak boy gösteren Nilay Deniz, 2015 yılından sonra Aşk Yeniden, Dayan Yüreğim ve Ateşböceği dizilerinde başrol olarak yer almıştır.

Nilay Deniz, 2017 yılının Eylül ayında Erçin Karabulut ile dünyaevine girmiştir.