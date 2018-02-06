Nikon ve Canon fotoğraf makinelerinde yapay zeka dönemi

DSLR makinelerle fotoğraf çekmek yeni başlayanlar için zor gelebilir. Çünkü bu makinelerde her ayarı kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Makinelerin içinde bulunan otomatik ayarlama programı ise her zaman istenilen sonucu veremeyebiliyor. Aurga, hem amatör hem de profesyonel olarak fotoğraf çekenlere hitap eden bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz DSLR fotoğraf makinelerin flaş yerlerine takılıyor. Yapay zeka temelli olarak çalışan Aurga, yapacağınız çekime göre en iyi ayarları size sunuyor. iOS ve Android uygulamasından da yönetilebilen alet, 30 metre uzaktan yönetim imkanı sunuyor. Cihazın özellikleri arasında portre, hareketli obje, manzara gibi birçok çekim kategorisi bulunuyor.

Cihazda bulunan yapay zekanın öğrenmesi için sürekli olarak güncelleneceği de belirtildi. Üzerinde bir adet microSD yuvası taşıyan cihaz, bu sayede ekstra bir depolama alanı da sunuyor. Ürün WiFi üzerinden fotoğraflarınızı bilgisayarınıza da yedekleyebiliyor. Aurga sadece Nikon ve Canon DSLR modellerinde çalışıyor.