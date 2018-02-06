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Nikon ve Canon fotoğraf makinelerinde yapay zeka dönemi

Hürriyet Haber
06.02.2018 - 09:34 | Son Güncelleme:

DSLR fotoğraf makineleri ile yapılan çekimler akıllı telefonlar kadar kolay değil. Bu çekimleri yapmak için bütün ayarları doğru kombinasyon ile kurmanız gerekiyor. Bu karışık durumun içinden çıkmak için hazırlanan Aurga ile fotoğraf çekmek daha kolay hale geliyor.

DSLR makinelerle fotoğraf çekmek yeni başlayanlar için zor gelebilir. Çünkü bu makinelerde her ayarı kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Makinelerin içinde bulunan otomatik ayarlama programı ise her zaman istenilen sonucu veremeyebiliyor. Aurga, hem amatör hem de profesyonel olarak fotoğraf çekenlere hitap eden bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz DSLR fotoğraf makinelerin flaş yerlerine takılıyor. Yapay zeka temelli olarak çalışan Aurga, yapacağınız çekime göre en iyi ayarları size sunuyor. iOS ve Android uygulamasından da yönetilebilen alet, 30 metre uzaktan yönetim imkanı sunuyor. Cihazın özellikleri arasında portre, hareketli obje, manzara gibi birçok çekim kategorisi bulunuyor. 

Nikon ve Canon fotoğraf makinelerinde yapay zeka dönemi

Cihazda bulunan yapay zekanın öğrenmesi için sürekli olarak güncelleneceği de belirtildi. Üzerinde bir adet microSD yuvası taşıyan cihaz, bu sayede ekstra bir depolama alanı da sunuyor. Ürün WiFi üzerinden fotoğraflarınızı bilgisayarınıza da yedekleyebiliyor. Aurga sadece Nikon ve Canon DSLR modellerinde çalışıyor.

Etiketler: Aurga , Yapay Zeka , Nikon , Canon , Fotoğrafları kolay çekmeyi sağlayan alet
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