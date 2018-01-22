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Nike'tan PlayStation temalı spor ayakkabı!

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 07:48 | Son Güncelleme:

PlayStation'ı seviyor musunuz? Nike, özel bir seri olarak ürettiği spor ayakkabılarında bu kez PlayStation tutkunları için farklı bir temaya yer verdi. İşte Nike'ın PlayStation model ayakkabıları...

Tony Hardman isimli tasarımcı tarafından hazırlanan bu özel ayakkabılar tamamen oyun tutkunlarına yönelik olarak geliştirildi Oklahoma City Thunders'ın yıldız basketbolcusu Paul George'a özel ayakkabısı PG-1'de de kendisiyle birlikte tasarım aşamasında çalışan Nike, bu geleneğini devam ettiriyor. Bu kez Paul George ve Nike ortaklığına, oyuncunun isteği ile Sony de dahil olmuş. Oraya çıkan bu DualShock 4 temalı ürün adeta efsane görünüyor.

Niketan PlayStation temalı spor ayakkabı

Ayakkabının bir tekinin üst kısmında Paul George'un resmi logosu, bir tekinde de Sony Playstation 4 logosu bulunuyor.

Ayakkabının neredeyse her yanı Playstation'a ait öğeler barındırıyor. Playstation Galaxy teması ayakkabının alt kısmına konuşlandırıldığı ayakkabının bağcıklarında dahi Playstation esintileri var.

Ürünün fiyatı 100 dolar.

Etiketler: spor ayakkabısı , ayakkabı
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