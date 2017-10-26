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    Nikahtan 2 ay sonra karısına 'Evlenince seni sevmediğimi anladım' deyince...

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 07:55 | Son Güncelleme:

    Yeni evlendiği eşine 'Ben seviyorum zannettim ancak evlendikten sonra sevmediğimi anladım' diyen koca 20 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi. Çifti boşayan mahkeme, düğünde takılan ziynet eşyalarının bedeli olan 14 bin TL’nin de kocadan alınmasına karar verdi

    İstanbul’da yaşayan Z.C. isimli kadın, yaklaşık 2 yıl önce R.C. ile evlendi. İddiaya göre, evlendikten 2 ay sonra eşi R.C. sık sık kendisine onu istemediğini ve babasının evine gitmesini söylemeye başladı. Eşinin kendisini defalarca evden kovduğunu belirten Z.C., eşinin bir gün kendisini baba evine götürerek bırakıp gittiğini ve arayıp sormadığını öne sürdü. Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre mahkemeye başvuran Z.C. boşanma davası açtı. Eşinin kendisine “Ben seviyorum zannettim. Ancak evlendikten sonra sevmediğimi anladım” şeklindeki sözler kullandığını belirtti.

    ‘DUYGUSAL ŞİDDET İÇEREN DAVRANIŞLAR’

    İstanbul Aile Mahkemesi, davalı kocanın ayrı ev açmadığını, eşini ailesi ile birlikte yaşamaya zorladığını, davacı kadına yönelik olarak “Ben seviyorum zannettim ancak evlendikten sonra sevmediğimi anladım. Onda sorun yok. Sevmediğimi anladım. Bu evden gitsin daha ne duruyor. Hizmetçi mi aldık” gibi sözler kullanarak duygusal şiddet içeren davranışlarda bulunduğunu belirtti. Davalı kocanın, eşini baba evine bırakıp gittiğini ve arayıp sormadığını belirten mahkeme, davalının ağır kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına karar verdi.

    Çiftin boşanmalarına karar veren mahkeme, davacı kadının sürekli gelirinin bulunmadığını bu nedenle 300 TL nafaka verilmesine ve davalı kocanın duygusal şiddet içeren davranışlarının kadının kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle 20 bin TL manevi tazminata hükmetti. Mahkeme ayrıca düğünde takılan ziynet eşyalarının bedeli olan 14 bin TL’nin de kocadan alınarak kadına verilmesine karar verdi.

    Nikahtan 2 ay sonra karısına Evlenince seni sevmediğimi anladım deyince...

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    Etiketler: Gelin , damat , düğün
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