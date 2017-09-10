Nikah mı cenaze mi?

DÜNYANIN en büyük otomobil şovlarından biri olan ‘Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’ ‘Gelecek şimdi’ sloganıyla yarın önce dünya basını için kapılarını açıyor. Bu yıl 67’ncisi gerçekleştirilecek IAA Frankfurt Fuarı, 24 Eylül’e kadar otomobil tutkunları tarafından ziyaret edilebilecek. Ancak Paris, Detroit ve İstanbul fuarlarındaki gibi Frankfurt’a da önemli bazı markalar katılmayacak. Paris ile 2 yılda bir dönüşümlü olarak düzenlenen Frankfurt fuarına 12 marka katılmama kararı alırken, global anlamda ‘Otomobil fuarları ölüyor mu’ yorumları da iyiden iyiye artmaya başladı. Çünkü geçtiğimiz yıl gerçekleşen Paris fuarına ziyaretçi sayısında yüzde 14’lük kayıp yaşanmıştı. Aynı şekilde Ocak ayında Detroit fuarı da ziyaretçi sayında 10 bine yakın bir düşüş yaşamıştı.Frankfurt Fuarı’na da Alfa Romeo, Aston Martin, DS, Fiat, Infiniti, Jeep, Mitsubishi, Morgan, Nissan, Peugeot, Tesla ve Volvo gibi markaların katılmayacak olması hem ziyaretçi sayısında endişe yaratıyor hem de fuarların geleceğinin sorgulanmasına yol açıyor. Son 2-3 yıldır sektörde yaşanan bu kriz artık değişimin kısa sürede gerçekleşmesi gerektiğini ortaya koydu. Yani ya otomobil fuarların farklı bir formata girecek ya da zaman içinde yok olacak. Çünkü dünyada yaşanan dizel skandalı sonrası alternatif motor teknolojilerine yönelinmesi ve otonom (sürücüsüz) araçlarda yaşanan hızlı gelişmeler sonrası bazı büyük üreticiler otomobil fuarlarında görünmek yerine araçlarının teknolojik özelliklerini daha fazla öne çıkarabildikleri teknoloji fuarlarına yönelmeye başladı. Bu fuarların başında da Las Vegas’ta düzenlenen CES ve Barcelona’da düzenlen Mobil Dünya Kongresi geliyor.

PARİS’İN CES İLGİSİ

Ocak ayında düzenlenen CES’e 10’un üzerinde otomobil markasının katılması da aslında fuarların geleceğinin sinyalini verdi. İşte tam da bu noktada geçtiğimiz eylül ayında katılımda ve ziyaretçi sayısında ciddi kayıp yaşayan Paris fuarının yetkilileri çözüm olarak Las Vegas’a giderek CES yetkilileriyle bir araya gelmiş. Ancak ne yazık ki ellere boş dönmüş çünkü CES’in şu an için Avrupa’ya açılma gibi bir politikalarının olmadığını öğrenmişler. Ama bu durum otomobil fuarlarının da artık değişim için hazır olduğunu, önümüzdeki yıllarda fuarcılık alanında önemli işbirlikleri yapabileceklerinin sinyalini verdi.

100 YENİ MODEL

FRANKFURT fuarına her ne kadar katılım düşse de Avrupa’nın en büyük şovunda ev sahibi Alman devlerinin gövde gösterisi yaşanacak. Premium markalar Mercedes, BMW ve Audi ile Volkswagen Grubu Frankfurt’a ağırlığını koyacak ama diğer markalar da yeni SUV modelleriyle dikkat çekecek gibi duruyor. Hürriyet’in de yerinde takip edeceği fuarda yaklaşık 100 yeni modelin dünya prömiyeri gerçekleşecek. Fuarda özellikle elektrikli ve hibrit araçlar ile otonom yani sürücüsüz gidebilen otomobiller ile geleceğe ışık tutan konsept modellerin de dikkat çekmesi bekleniyor. Fuarda; BMW 6 Serisi GT, yeni X3, yeni i3, hibrit, i8 roadster, konsept X7, Çinli Chery’nin yeni SUV modeli, Ferrari Portofino, Hyundai Kona, Bentley Continental GT, Mercedes-AMG Project ONE hiper otomobil konsepti, elektrikli Mercedes GLC F CELL EQ, Seat’ın yeni SUV’u Arona, Opel Grandland X, 3’üncü jenerasyon Porsche Cayenne ve Volkswagen’in küçük SUV T-Roc modeli sergilenecek.