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    Nikah günü alıp döndü ve... Büyük darbe

    Tunay YAZICI (DHA)
    28.09.2017 - 13:40 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 13:40

    Denizli'nin Çivril İlçesi Karahacılı Mahallesi'nde oturan 51 yaşındaki Ramazan Altıntaş, evlenmek için tanıştığı Suriyeli 4 çocuk annesi, 27 yaşındaki Zeynep El Halebi ve aracı tarafından dolandırıldı. Evleneceği kadına 20 bin lira altın takı alan ardından nikah için gün alan Altıntaş, Suriyeli Halebi altınlarla ortadan kaybolunca dolandırıldığını anlayıp, polise başvurdu.

    Çivril'in kırsal Karahacılı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 51 yaşındaki Ramazan Altıntaş, bir süre önce evlenmesi için aracılık yapması amacıyla Batman'dan 'Zeki' ile tanıştı. Bu kişi, ididaya göre, Altıntaş'ı, 27 yaşındaki 4 çocuk annesi, Suriye uyruklu Zeynep El Halebi ile tanıştırdı, Altıntaş, bir süre görüştüğü Zeynep El Halebi evlenmeye kararı aldı. Kendilerini tanıştıran 'Zeki' isimli kişi ve  Zeynep El Halebi ile 4 çocuğunu Çivril'e getiren Altıntaş, 2 gün boyunca toplam 6 kişiyi evinde ağırladı. Evleneceği günü bekleyen Altıntaş, düğün alışverişi olarak Halebi'ye 20 bin liralık altın takı satın aldı. Ardından Çivril Belediyesi'ne giderek nikah günü aldı.

    İşlemlerin ardından evine dönen Altıntaş, evlenmek için hazırlık yaptığı Suriyeli Halebi ve 4 çocuğu ile kendilerini tanıştıran 'Zeki' isimli kişinin evde olmadığını görünce dolandırıldığını anladı. Evlenmek için Zeynep El Halebi'ye 20 bin liralık altın aldığını belirten Altıntaş, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İfadesinde Suriyeli kadınla 2 gün boyunca birlikte yaşadıklarını söyleyen Altıntaş, evlenme vaadiyle kendisini dolandıranların yakalanmasını istedi. Polis, soruşturma başlattı.

    Etiketler: Denizli , Suriyeli , Nikah
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