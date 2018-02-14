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    Nikâh dairelerinde sevgililer günü yoğunluğu

    Enver EYAZ /İSTANBUL
    14.02.2018 - 15:30 | Son Güncelleme:

    EVLİLİK yıldönümlerini 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk getirmek isteyen çiftler nikah dairelerinin önünde kuyruk oldu.

    Genç çiftleri ağırlayan yerlerden biri de Şişli Evlendirme Dairesi’ydi. Normal günlerde 3-4 nikah kıyılan Şişli Evlendirme Dairesi’nde dün 17 nikah vardı. Nikahları kıyılan Dikris Fenerci ile ve Burag Tomayan çifti, “Aklımızda kalan bir gün olsun diye seçtik. Ekim’de karar verdik. İlk tarih alan bizdik. Bilerek isteyerek bu tarihi anlamlandırmak için bekledik. Hem nikâh tarihimizi hem sevgililer gününü hiç unutmayalım istedik. Bu yüzden bu günü belirledik. Çok mutluyuz” dedi.

    “14 Şubat’ta tanışmıştık”

    14 Şubat’ta mutluluğa “evet” diyen Dilnur – Behçet Üstün çifti ise, “14 Şubat bizim tanışma yıl dönümümüz. Bu sebeple bu gün nikâh kıymayı tercih ettik. Tanışmamız tesadüfen 14 Şubat’a denk geldiğinden, tanışma yıl dönümümüz, evlenme tarihimiz ve sevgililer günü üçü bir arada olacak” diye konuştu.

     

    Etiketler: 14 Şubat , Sevgililer Günü , evlilik , son dakika
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