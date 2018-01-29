Nikah başvurusu için gerekli evraklar, evlenme kararı veren ve evlendirme memurluğundan gün almak isteyenlerin araştırdığı konu oldu. Peki, nikah başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? İşte mutlu bir yuva için hazırlık yapanların merakla araştırdığı nikah başvurusu için gerekli evrakların listesi

NİKAH BAŞVURUSUNDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

1- Nüfus cüzdanının aslı (Son 10 yılda değiştirilmiş, okunaklı ve güncel medeni durumu yansıtır olmalı)

2- Evlilik için sağlık raporu (Aile hekiminden ve aile sağlık merkezlerinden temin edilebilir. İmzalı ve kaşeli olmalıdır.)

3- Vesikalık fotoğraf (Bu fotorafın son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Kadınlarda alın ve çene açık olmak kaydıyla başörtülü fotoğraflar kabul edilir. Fotoğraf sayısı başvuruda bulunacak evlendirme dairesine göre 4 ila 6 arasında değişebilir.)

Yukarıdaki bilgiler, her belediyenin isteyeceği standart belgelerdir. Aşağıdaki bilgiler ise belediyelere göre değişkenlik gösterebilir.

4- Evlendirme Memurluğuna müracaat edilebilmesi için çiftlerden en az bir tanesinin başvuruda bulunulacak ilçede ikamet etmesi gerekmektedir.

5- İkamet etmedikleri ilçede ikamet nikah kıydırmak isteyen çiftlerin, ikametlerinin bulunduğu il-ilçe belediye evlendirme memurluğunun birinden ortak izin belgesi almaları gerekmektedir. (Ayrı ayrı yerlerden alınan izin belgeleri ile müracaat kabul edilmez)

6- Evlenecek çiftlerin başvuruya beraber gelmeleri zorunludur. Eğer eşlerden birisi başvuruya gelemiyor ise (Şehir dışında-yurtdışında olması veya başvuruya gelemeyecek durumda bulunması gibi) bir diğerine Noter onaylı vekaletname vermesi zorunludur. Bunun için noterden Özel Vekaletname düzenlemesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme yönetmeliği madde 17.Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır.

7- Soyadını kullanmak isteyen bayanlar bu isteğini müracaat sırasında belirtmelidirler.

8- Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ müracaat dosyasına koyulur.

9- Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır(180 gün)