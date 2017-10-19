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Nijerya’da ortak yatırım çağrısı

Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
19.10.2017 - 21:55 | Son Güncelleme:

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türk işadamlarını yeni rafineri inşası ve enerji altyapısının güçlendirilmesi için Nijerya’da yatırıma davet etti. Erdoğan, Türk işadamlarının Nijerya’ya ilgisinin gün be gün arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari’yi Beştepe’de resmi törenle karşıladı.

Görüşmelerin ardından konuk Cumhurbaşkanı Buhari ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Nijerya nüfusu, ekonomisi ve muazzam potansiyeliyle küresel bir aktördür. Ekonomik itibariyle muazzam bir potansiyele sahip. 2016 yılında ikili ticaret hacmimiz 682 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılında bu rakam 779 milyon doları aştı. İnşallah bu sene 2015 yılındaki 1 milyar 145 milyon dolarlık seviyenin üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Özellikle müteahhitlik firmalarımızın ünü tüm Afrika kıtasında yayılıyor. Nijerya’nın kalkınmasında firmalarımız görev almaya hazırdır. Başta elektrik olmak üzere enerji alanında işbirliği imkanlarını ele aldık. Nijerya’da yetersiz rafineri kapasitesi akaryakıt ve elektrik sıkıntısına sebep oluyor. Ben işadamlarımızı yeni rafinerilerin inşası ve enerji altyapısının güçlendirilmesi için Nijerya’da yatırım yapmaya davet ediyorum. THY’nin sefer sayılarının arttırılmasının münasebetlerimizi geliştireceğine inanıyorum.”

Etiketler: gazetehaberleri
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