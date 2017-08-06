Nijerya'da kiliseye saldırı: 8 ölü, 18 yaralı 

Anambra eyaleti polis komiseri Garba Umar, yerel İgbo lehçesiyle konuşan silahlı bir kişinin, St. Philip Katolik Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını söyledi.

Umar, "Elimizdeki bulgular, saldırıyı gerçekleştiren kişinin bölgede yaşayan bir yerli olduğunu çok net şekilde ortaya koyuyor." diye konuştu.

Ayrıca Umar, saldırının bölgedeki yerliler arasında tartışmaları beraberinde getirdiğini söyledi.

Anambra Valisi Willie Obiano, olay yerini ziyaret ederek, "alçakça" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı.

Diğer yandan, saldırı sırasında kilisede ibadet edenler polisin saldırgan ve ölü sayısına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Parishioner Uche Nonoso adlı kişi, saldırıyı 2 silahlı kişinin gerçekleştirdiğini ve kilisede 15'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Yetkililer, henüz üstlenenin bulunmadığı saldırının arkasında Boko Haram terör örgütünün olduğunu düşünmediklerini bildirdi.