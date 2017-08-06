MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Nijerya'da kiliseye saldırı: 8 ölü, 18 yaralı

    Nijerya'da kiliseye saldırı: 8 ölü, 18 yaralı 

    LAGOS/WARRI (AA)
    06 Ağustos 2017 - 20:06Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 20:07

    Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir kiliseye yapılan silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 18 kişi ağır yaralandı.

    Anambra eyaleti polis komiseri Garba Umar, yerel İgbo lehçesiyle konuşan silahlı bir kişinin, St. Philip Katolik Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını söyledi. 

    Umar, "Elimizdeki bulgular, saldırıyı gerçekleştiren kişinin bölgede yaşayan bir yerli olduğunu çok net şekilde ortaya koyuyor." diye konuştu. 

    Ayrıca Umar, saldırının bölgedeki yerliler arasında tartışmaları beraberinde getirdiğini söyledi. 

    Anambra Valisi Willie Obiano, olay yerini ziyaret ederek, "alçakça" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı. 

    Diğer yandan, saldırı sırasında kilisede ibadet edenler polisin saldırgan ve ölü sayısına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. 

    Parishioner Uche Nonoso adlı kişi, saldırıyı 2 silahlı kişinin gerçekleştirdiğini ve kilisede 15'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü. 

    Yetkililer, henüz üstlenenin bulunmadığı saldırının arkasında Boko Haram terör örgütünün olduğunu düşünmediklerini bildirdi. 

    Etiketler: LAGOS/WARRI (AA) - , Nijerya , saldırı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri