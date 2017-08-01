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    Nijerya'da eşcinsel erkeklere kitlesel gözaltı

    BBC Türkçe
    01 Ağustos 2017 - 08:20Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 08:20

    Nijerya'da 40'tan fazla erkek, eşcinsel oldukları gerekçesiyle hafta sonu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Nijeryada eşcinsel erkeklere kitlesel gözaltı

    Nijerya gazetesi Punch, polisin Cumartesi öğleden sonra Lagos Eyaleti'nde bir otele baskın düzenleyerek erkekleri gözaltına, oteli de kordon altına aldığını duyurdu.

    Nijerya'da eşcinsel seks 14 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Eşcinsellerin yalnızca seks yapmaları değil birbirilerine sevgi gösteren hareketlerle bulunmaları da yasak.

    Nijerya'nın başkenti Abuja'da bulunan BBC muhabiri Chris Ewokor, ülkenin güneyindeki Evanjelik Hıristiyanların da, kuzeyindeki şeriat destekçisi Müslümanların da eşcinselliğe karşı çıktığını söylüyor.

    Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği'ne (ILGA) göre eşcinselliğin yasak olduğu 72 ülke bulunuyor.
    Eşcinselliği yasaklayan ülkelerin sayısı her yıl azalsa da Nijerya bu küresel trende karşı çıkan az sayıda ülkeden biri.
    1901'den beri eşcinselliğin yasak olduğu ülkede 2013'te çıkarılan bir yasayla eşcinselliğe yönelik kısıtlamalar artırılmıştı.

    Nijeryada eşcinsel erkeklere kitlesel gözaltı

    Etiketler: Nijerya , Eşcinsel , LGBT
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