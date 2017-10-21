Nihayet kınadı!.. ABD önce sustu sonra onaylamadı

Konuya ilişkin ilk açıklamayı Perşembe günkü basın toplantısında soru üzerine yapan Pentagon Başsözcüsü Dana White, “SDG ile işbirliğimiz devam edecek” demişti. Hürriyet’e konuşan DEAŞ Karşıtı Koalisyon’un Sözcüsü Amerikalı Albay Ryan Dillon ise “Onaylamıyoruz” yanıtını verdi. Kınama ise ancak 24 saat sonra geldi. Pentagon sözcülerinden Adrian Rankine-Galloway, dün “Rakka’nın ele geçirilmesi sırasında PKK lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan’ın posterinin kullanılmış olmasını kınıyoruz” dedi. ABD’nin PKK’yı terör örgütü ve bölgede istikrarsızlığı neden olan bir aktör olarak gördüğünü yineleyen Galloway, “PKK 1997’den beri ABD’nin terör örgütleri listesindedir” ifadelerini kullandı.

DILLON: SDG DE TASDİK ETMEDİ

Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat’tan Hürriyet’e konuşan Albay Dillon, “Suriye Demokratik Güçleri’nin içindeki YPG/YPJ güçlerinin Rakka’da DEAŞ’a karşı kazanılan zaferi ABD’nin terör örgütü listesindeki PKK’nın lideri Öcalan’ın posterleriyle kutlamasını onaylıyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Koalisyon Rakka’daki kutlamalara ilişkin haberlerin ve Öcalan sembollerinin kullanılmış olmasının farkında. SDG bu sembollerin kullanılmasını tasdik etmedi. Dahası, koalisyon hepimizin Suriye’de DEAŞ’ın yenilmesine odaklanmamız gereken bir zamanda bu tür bölücü sembollerin ve görsellerin kullanılmasını onaylamıyor. Koalisyon sivil yönetime geçişe yönelik tüm tehditlerin bertaraf edilmesi ve çoklu etnik yapısı olan Rakka Sivil Konseyi ile onlara bağlı iç güvenlik güçlerinin güvenliğini sağlamak gibi zor görevlere odaklanmış durumda. Beş yıldır ilk kez Rakka’nın geleceği yerel Rakkalıların elinde.”