Nihayet ihtiyacımız olan şey

Son zamanlarda ekranda izlediğimiz en belirleyici anlardan biri bu hafta ‘Hayat Sırları’nın ortasında yaşandı: Boşanmış, küçük bir kız çocuğu annesi, kafe sahibi, hali vakti yerinde, hoş ‘Banu’ karakteri (Ayfer Dönmez), uzaktan uzaktan âşık olduğu ‘Kemal’i (Olgun Toker) akşam iş çıkışı evine davet eder. Şoförünün kullandığı arabaya binerler. Şoför ha bire dikiz aynasından ikisini süzerken, Banu’nun babasının evinde durur. Banu, “Babama değil, bana gidiyoruz” diye çıkışır. Şoför, “Kızınızın yanına gideceksiniz sandım” gibi ‘Anasın sen’ iğnelemeleri yaparken Banu isyan eder: “Kızım arkadaşında kalıyor ve net bir şekilde söyledim, biz benim evime gidiyoruz.”

Sonunda şoför Mithat’ı kovar, “Bir hadsizlik mi ettim” demesine karşılık, “Evet ettiniz, uzun zamandır da ediyorsunuz” diye cevap verir.

Bu sahne, onlarca böyle küçük hoşgörü, eşitlik, anlayış devrimiyle dolu ‘Hayat Sırları’nın en ferahlatıcı anlarından biri. Uzun yıllardır sadece mahalle baskısına boyun eğen kadınları, hoyrat erkeklerin zaferini izledikten sonra, Banu’nun küçük isyanını büyük bir yere koymalıyız.

‘Hayat Sırları’, baştan sona bambaşka bir bakışla kurulmuş zaten. Otoriter babaların ezdiği genç kızların yerinde bu kez baba baskısı altında genç bir adam, Kemal var. Kızlar çalışıyor ve görünüşe bakılırsa yakın zamanda zengin bir adam tarafından fakir mahallelerinden kurtarılacak gibi de durmuyorlar. Mutfakta ‘cinsiyetçi yemek isimlerini yasaklayan’ aslan parçası gibi bir anne ‘İnci’ (Devrim Yakut) var. Hanımgöbeği, dilberdudağı, oturtma demiyoruz. Kemal’in rengârenk omlet tarifinin adı ‘müsamaha’. Hoşgörü gibi rengârenk...

Gençler özgür, hayata beton gibi değil; kaygısız, ışık dolu, genç insanlar nasıl hafif hissetmeliyse öyle bakıyorlar. En önemlisi, tüm diziyi sarıp sarmalayan, çok sahici, çok içten hissettiren bir insaniyet var. Bu sıcaklık mahalle ya da aile dizilerinde kolay kolay yakalanan bir şey değil. Tüm mahalle dizileri yola ‘sıcacık bir aile dizisi’ şiarıyla çıksa da sonunda ya karikatürleşiyor ya melodram içinde kayboluyorlar.

Birkaç not da oyuncunlar üzerine... Ahmet Mümtaz Taylan ve Devrim Yakut’un ‘İnci ve Mustafa’sı televizyonun en harika çifti olmaya aday. İkisi de ders gibi oynuyorlar.

Dizinin kesin, en büyük fenomeni ‘Şirin’ rolündeki Ecem Erkek. Genç bir Binnur Kaya havası var. Şimdiden müthiş şahsına münhasır bir dil yakaladı.

‘Hayat Sırları’ çarşamba akşamları 20.00’de Star TV’de.